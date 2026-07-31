Crollo a Messina, il sindaco Lagalla: “Palermo è accanto alla città e alle famiglie colpite”

“Esprimo a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Palermo la più sincera vicinanza al sindaco di Messina, Federico Basile, alla sua comunità e, soprattutto, alle famiglie colpite dalla terribile tragedia del crollo di un edificio“. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “In queste ore di dolore e di angoscia, il nostro pensiero è rivolto a chi ha perso una persona cara, a chi attende con speranza notizie dei propri familiari ancora dispersi e a tutta la comunità messinese, duramente provata da questo drammatico evento. Desidero esprimere un sentito e profondo ringraziamento ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, agli operatori del soccorso, ai volontari e a tutti coloro che, senza sosta e con straordinaria professionalità e umanità, stanno lavorando tra le macerie nella speranza di salvare altre vite”, rimarca Lagalla.

“Palermo – conclude Lagalla – è accanto a Messina in questo momento così difficile, con sentimenti di solidarietà, partecipazione e vicinanza che uniscono le nostre comunità nell’affrontare questa dolorosa tragedia”.