Crisi migratoria Spagna, per Musk è un’invasione… di zombie: “è World War Z, Paese sarà distrutto”

La crisi migratoria di Ceuta, con migliaia di persone che dal Marocco si sono riversate in Spagna, è come World War Z, il film in cui Brad Pitt combatte gli zombie. Lo afferma Elon Musk attraverso il suo canale X. “La situazione è folle, sembra World War Z. Sono tutti uomini in età di leva militare, significa che è un’invasione. Svegliatevi prima che sia troppo tardi“, ha dichiarato Musk, da sempre critico nei confronti delle politiche migratorie dell’Europa.

“L’intero bilancio della Spagna verrà distrutto dai migranti illegali. È matematica elementare: se la Spagna offre ai migranti un sostegno gratis superiore al 90% del tenore di vita della Terra, crea un meccanismo forzato affinché il 90% della Terra si trasferisca in Spagna, circa 7 miliardi di persone!“, aggiunge.