Crisi migratoria Spagna, numeri pazzeschi da Madrid: 49.000 migranti arrivati in 24 ore

I numeri della crisi migratoria che sta investendo la Spagna crescono a dismisura. Secondo le stime spagnole, sarebbero circa 49.000 i migranti che sarebbero arrivati a Ceuta nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato il ministero dell’Interno di Madrid, che su X aggiunge che “Spagna e Marocco rafforzano la coordinazione per affrontare i flussi migratori e si impegnano a rivedere e implementare misure per il rimpatrio, il prima possibile, di tutte le persone che sono entrate illegalmente a Ceuta“.

Partito Popolare Spagnolo e Vox contro Albares dopo l’attacco all’Italia

Il Partito Popolare Spagnolo e Vox hanno criticato le parole espresse dal Ministro degli Affari Esteri, José Manuel Albares, al governo di Giorgia Meloni e la decisione di convocare l’ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, dopo che il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, aveva proposto la chiusura dello Spazio Schengen a causa della crisi migratoria a Ceuta. Lo riporta ‘El Mundo’.

La vicepresidente del Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE) al Parlamento europeo, Dolors Montserrat, ha rimproverato Albares per essere “entrato in conflitto” con il governo italiano nel pieno della crisi migratoria a Ceuta. “È vergognoso che il primo ‘tweet’ del ministro degli Esteri spagnolo nella crisi migratoria più grave della nostra storia serva a scontrarsi con un Paese partner piuttosto che a spiegare ai cittadini cosa sta facendo per riprendere il controllo delle nostre frontiere e rimpatriare i 20mila clandestini che hanno invaso il nostro Paese“, ha criticato in un messaggio pubblicato su X riportato da Europa Press.

Anche il portavoce di Vox al Congresso, Pepa Millán, ha definito “assolutamente deplorevole” il fatto che, di fronte a “un’invasione di migliaia di marocchini che violano i nostri confini“, il messaggio di Albares contro il governo Meloni sia l’”unico” che “il ministro degli Esteri si sia degnato di pubblicare in tutta la giornata“. “Sono dei traditori della patria e non meritano più nemmeno per un secondo la carica che ricoprono“, ha affermato la portavoce parlamentare di Vox in un post sui social.