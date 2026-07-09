Crisi climatica e diminuzione di insetti impollinatori: come le aiuole a secco possono rivoluzionare le città

Le città moderne si trovano ad affrontare due sfide cruciali: la crisi climatica, che comporta estati sempre più torride e siccitose, e il drammatico declino degli insetti impollinatori (api, bombi, farfalle) causato da inquinamento e perdita di habitat. La soluzione a entrambe le problematiche risiede nel ripensare radicalmente il verde urbano, abbandonando il vecchio modello basato su prati all’inglese e fiori stagionali esotici, i quali richiedono un enorme e insostenibile dispendio di acqua, fertilizzanti e manutenzione. Di seguito una riflessione di AssoCEA Messina sulla questione e le possibili soluzioni.

I principi del giardino “a secco” (Xeriscaping)

“L’approccio innovativo punta alla creazione di veri e propri ecosistemi urbani resilienti. Scegliendo piante adattate al clima locale, l’irrigazione diventa minima o del tutto superflua dopo il primo anno di attecchimento. Il punto di partenza fondamentale è il suolo: i terreni urbani, spesso compattati e poveri, vanno ammendati con compost maturo e materiali drenanti (come sabbia grossolana o ghiaia). Una pacciamatura naturale (corteccia, lapillo vulcanico) è inoltre essenziale per trattenere l’umidità nel terreno, mantenerlo fresco e limitare la crescita delle infestanti“.

Le specie botaniche e il supporto agli impollinatori

“Il bacino del Mediterraneo offre un ventaglio di specie spontanee perfette per questo scopo: lavanda, rosmarino, salvia officinale, elicriso, timo, cisto, gaura ed echinacea. Queste piante non solo resistono perfettamente a lunghe estati asciutte, ma offrono fioriture scaglionate dalla primavera all’autunno. Questo garantisce una fornitura costante di nettare e polline, creando preziosi corridoi ecologici e veri e propri “ristoranti” per gli impollinatori (dai quali dipende oltre il 75% delle principali colture alimentari mondiali)“.

Oasi di biodiversità a bassa manutenzione

“Un’aiuola ecologica non offre solo nutrimento, ma anche rifugi. Lasciare piccole aree di terreno nudo (fondamentali per le api selvatiche che nidificano scavando nel suolo), cumuli di pietre o rami secchi favorisce la sopravvivenza di insetti utili durante tutto l’anno.

I vantaggi per le amministrazioni comunali e i cittadini sono innumerevoli:

Drastico taglio dei consumi idrici e dei costi economici di gestione.

Azzeramento quasi totale di tagli continui, concimazioni e pesticidi chimici (dannosi per gli insetti stessi).

Miglioramento del microclima urbano tramite l’ombreggiamento e l’evapotraspirazione, con riduzione del rischio di allagamenti grazie a radici che favoriscono l’infiltrazione dell’acqua.

Maggiore assorbimento di CO2 e filtrazione delle polveri sottili.

In sintesi, creare aiuole naturalistiche significa progettare spazi urbani in cui sostenibilità climatica, risparmio economico e tutela della biodiversità convivono, offrendo al contempo fioriture e profumi che cambiano dinamicamente con le stagioni.

I concetti riportasti non sono “sconosciuti” ecco un importante documento tecnico dedicato all’uso dei wildflowers e della flora spontanea mediterranea di ISPRA: https://bit.ly/4vadhrf.

Temi trattati nel documento: