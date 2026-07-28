Cotronei, rifiuti e presunto inquinamento ambientale: indagati l’ex sindaco Belcastro e altre quattro persone

L’ex sindaco di Cotronei Nicola Belcastro, due dirigenti dello stesso Ente e due imprenditori sono indagati, a vario titolo, dalla Procura di Crotone per di falso ideologico in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture, inquinamento ambientale, truffa aggravata ai danni della Pubblica Amministrazione e corruzione per l’esercizio della funzione, in relazione alla gestione del servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani tra il 2020 e il 2022.

Ai cinque, i carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno notificato oggi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’attività, sviluppata dai militari della Stazione di Cotronei attraverso acquisizioni documentali, analisi degli atti amministrativi, escussione di persone informate sui fatti, consulenze tecniche e approfondimenti contabili, avrebbe consentito di ricostruire nel dettaglio l’impianto accusatorio e le specifiche condotte illecite attribuite agli indagati.

Dalle indagini sarebbe emersa la sistematica contaminazione delle acque superficiali del fosso Valle Sbarra e lo sversamento di eluato e percolato sul terreno a causa dell’assoluta inadeguatezza delle strutture di contenimento dell’impianto (i cui muri perimetrali erano realizzati con semplici blocchetti di cemento facilmente permeabili).