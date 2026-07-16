Cosenza, scomparsa da una casa famiglia: ritrovata la quattordicenne allontanatasi dalla struttura

È stata ritrovata la ragazza di 14 anni che si era allontanata da una casa famiglia di Cosenza nel pomeriggio di ieri. La scomparsa della minorenne aveva fatto scattare l’allarme immediato da parte degli operatori della struttura, che avevano avviato le procedure previste e segnalato l’assenza alle autorità competenti. Le ricerche della quattordicenne scomparsa hanno coinvolto le forze di polizia e il personale della struttura, impegnati nel ricostruire i possibili spostamenti della giovane e nel raccogliere informazioni utili al suo ritrovamento. Dopo ore di controlli e verifiche, la ragazza è stata individuata e riportata in condizioni di sicurezza.

Ricerche concentrate su strade, stazioni e luoghi di aggregazione a Cosenza

Subito dopo la segnalazione dell’allontanamento, le attività di ricerca si sono concentrate sui principali punti di passaggio dell’area urbana di Cosenza, con controlli lungo gli snodi viari, nelle stazioni e nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani. Gli investigatori hanno lavorato per individuare eventuali tracce del percorso seguito dalla minore dopo aver lasciato la casa famiglia, anche attraverso le informazioni fornite dagli operatori della struttura. L’obiettivo era quello di rintracciare la ragazza nel più breve tempo possibile e garantire il suo rientro in sicurezza.

La segnalazione e l’intervento delle autorità

A far scattare l’allarme erano stati gli operatori della casa famiglia, che si erano accorti dell’assenza della giovane e avevano immediatamente attivato i protocolli di emergenza. La macchina delle ricerche si è quindi messa in moto con il coinvolgimento delle autorità e del personale dell’istituto. Il ritrovamento della minorenne allontanatasi dalla struttura ha permesso di chiudere positivamente le operazioni di ricerca. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato la quattordicenne ad allontanarsi e gli eventuali spostamenti compiuti durante il periodo della sua assenza.