Cosenza, malore per la madre del 25enne morto: soccorsa e trasferita in ospedale

Ha accusato un forte malore ed è stata colta da una grave crisi d’ansia la madre del venticinquenne che si è gettato dal balcone della sua abitazione, a Cosenza, durante una perquisizione eseguita dai carabinieri nell’abitazione di famiglia. Sopraffatta dal dolore per la perdita del figlio, la donna ha minacciato di lanciarsi dal balcone del medesimo appartamento di via dei Mille. A lanciare l’allarme sono stati i familiari presenti, che hanno immediatamente contattato il 118 consentendo l’intervento tempestivo dei sanitari.

Sul posto è giunta un’ambulanza. La donna è stata presa in carico dagli operatori del Centro di salute mentale che le hanno prestato le prime cure per poi disporne il trasferimento presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza per gli accertamenti del caso e per monitorarne le condizioni cliniche.