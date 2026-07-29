Cosenza, il legale di Nabila Jabri smentisce: “mai tentato il suicidio”

L’avvocato Francesco Vetere, legale di Nabila Jabri, madre di Mohamed Amin Bessioud, il 25enne che si è gettato dal balcone a Cosenza durante una perquisizione dei carabinieri, ha smentito, in una nota, che la donna abbia tentato il suicidio nei giorni scorsi. “Con riferimento alle notizie diffuse da alcuni organi di informazione, ritengono doveroso precisare – scrive il legale a nome della donna e delle figlie – che è assolutamente falsa e priva di qualsiasi fondamento la notizia secondo cui la signora Nabila Jabri avrebbe tentato il suicidio. La diffusione di tali notizie, errate e non verificate, rischia di ledere la dignità delle stesse in un momento di profondo dolore, oltre a compromettere il corretto svolgimento delle indagini in corso. Le mie assistite, confidando nell’operato dell’Autorità giudiziaria, diffidano qualsivoglia organo di stampa dal divulgare notizie false, inesatte e/o non verificate e lesive dell’onore, della reputazione e della riservatezza delle predette, oltre che del compianto Mohamed, in un momento così delicato“.