Cosenza, Gioventù Nazionale e Azione Universitaria aderiscono all’iniziativa in memoria di Paolo Borsellino

Gioventù Nazionale Cosenza e Azione Universitaria Cosenza annunciano la propria adesione all’iniziativa promossa dall’Associazione RiEvoluzione Calabria per il prossimo 19 luglio a Morano Calabro, in occasione dell’anniversario della strage di Via D’Amelio, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. La memoria di Paolo Borsellino continua a rappresentare, ancora oggi, un richiamo alto e severo ai valori della legalità, del coraggio, del dovere e della fedeltà allo Stato. Ricordarlo non significa soltanto commemorare una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana, ma rinnovare un impegno quotidiano contro la mafia, contro l’indifferenza e contro ogni forma di assuefazione all’illegalità.

Per Gioventù Nazionale e Azione Universitaria questa ricorrenza assume un significato ancora più profondo

Per Gioventù Nazionale e Azione Universitaria, questa ricorrenza assume “un significato ancora più profondo anche alla luce della vicenda umana e giovanile di Paolo Borsellino. Prima di diventare il magistrato simbolo della lotta alla mafia, Borsellino fu infatti rappresentante degli studenti all’Università di Palermo e militò nel FUAN, dove ricoprì anche ruoli dirigenti nell’organizzazione universitaria palermitana. È un passaggio che parla con particolare forza a due movimenti giovanili e universitari: nella sua esperienza si ritrova l’idea di una militanza vissuta come formazione del carattere, servizio alla comunità e assunzione di responsabilità. In quella stagione universitaria si intravede già il tratto di un uomo che avrebbe fatto della coerenza, dell’impegno e dell’amore per la giustizia la cifra della propria esistenza”.

“L’adesione all’appuntamento di Morano Calabro vuole dunque essere non soltanto un gesto di memoria, ma anche una testimonianza concreta di presenza, partecipazione e continuità ideale. Le giovani generazioni hanno il dovere di custodire esempi come quello di Paolo Borsellino, sottraendoli alla retorica e traducendoli in impegno civile, culturale e politico. Gioventù Nazionale Cosenza e Azione Universitaria Cosenza invitano iscritti, militanti, simpatizzanti e cittadini a prendere parte alla manifestazione con ritrovo alle ore 18:30 in Piazza Giovanni XXIII e successivo corteo fino al chiostro “San Bernardino”, dove si terranno le riflessioni conclusive, come previsto dall’iniziativa annunciata dall’associazione promotrice nel testo da te condiviso“, c’è scritto in una nota.