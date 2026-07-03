Cosenza, Gentile (Forza Italia): “il presidio dell’Associazione Nazionale Carabinieri all’autostazione è un esempio concreto di cittadinanza attiva”

“L’apertura del presidio dell’Associazione Nazionale Carabinieri presso l’Autostazione di Cosenza rappresenta una risposta concreta e di straordinario valore civile a un problema che, negli ultimi mesi, ho più volte portato all’attenzione delle istituzioni nazionali attraverso specifiche iniziative parlamentari e interlocuzioni con il Governo”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Andrea Gentile, commentando l’avvio del presidio di volontariato promosso dall’Associazione Nazionale Carabinieri.

“Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, alla Sezione di Cosenza intitolata al generale Filippo Caruso e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto. Hanno dimostrato, ancora una volta, che il senso dello Stato non termina con il servizio attivo, ma continua attraverso il volontariato, la disponibilità e la vicinanza quotidiana ai cittadini”, rimarca Gentile.

Secondo Gentile, la presenza dei volontari costituisce “un presidio di legalità e di umanità”

Secondo Gentile, la presenza dei volontari costituisce “un presidio di legalità e di umanità, capace di offrire un punto di riferimento ai tanti pendolari, studenti, lavoratori e viaggiatori che ogni giorno transitano nell’Autostazione”. Il parlamentare azzurro evidenzia come “questa iniziativa confermi il valore insostituibile del volontariato organizzato, contribuendo a rafforzare il senso di sicurezza e la fiducia dei cittadini”. “Un ringraziamento particolare – prosegue Gentile – va al prefetto di Cosenza per avere creduto nel progetto e averne favorito la concreta realizzazione. Quando istituzioni, associazionismo e società civile operano nella stessa direzione, il risultato è sempre un beneficio per il territorio”.

Il deputato ricorda il proprio costante impegno sul tema della sicurezza nell’area dell’Autostazione

Il deputato ricorda inoltre il proprio costante impegno sul tema della sicurezza nell’area dell’Autostazione. “Oggi questo presidio rappresenta un segnale importante, ma deve essere considerato parte di una strategia più ampia che continui a investire sulla prevenzione, sul controllo del territorio e sulla tutela delle persone”, puntualizza Gentile. Infine, Gentile rivolge un pensiero ai volontari che quotidianamente saranno impegnati nel presidio. “La presenza di questi uomini e queste donne testimonia che esistono ancora cittadini che scelgono di dedicare tempo, esperienza e competenze agli altri senza chiedere nulla in cambio. È questo il volto più autentico dello Stato: quello di chi continua a servire il Paese con disciplina, responsabilità e generosità. A loro va il mio ringraziamento e l’augurio di buon lavoro, certo che sapranno rappresentare un esempio positivo per le giovani generazioni e un presidio di fiducia per tutta la città di Cosenza”, conclude Gentile.