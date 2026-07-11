Cosa ne pensano i turisti di Scalea? L’impressione di napoletani, brianzoli e torinesi | INTERVISTE

Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, ha intervistato alcuni turisti che da parecchi anni (un signore addirittura da 50!) scelgono di trascorrere le proprie vacanze estive a Scalea. Gli intervistati notano una diminuzione della tradizionale affluenza campana a favore di una crescente presenza internazionale, con cittadini russi, polacchi e americani che acquistano proprietà immobiliari. Nonostante l’apprezzamento per l’ospitalità calabrese e le bellezze della Riviera dei Cedri, emerge un leggero disappunto per la carenza di innovazione nei servizi pubblici.

I turisti sottolineano la necessità di potenziare il sistema sanitario e guardano con grande ottimismo alla possibile costruzione dell’aeroporto per facilitare i collegamenti.