Cosa ne pensano i turisti di Scalea? L’impressione di napoletani, brianzoli e torinesi | INTERVISTE

Turisti da Campania, Lombardia e Piemonte danno la loro impressione su Scalea, meta prediletta per le loro vacanze turistiche: bello il posto, ok l'accoglienza, ma servirebbe qualche servizio in più

Turisti Scalea

Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, ha intervistato alcuni turisti che da parecchi anni (un signore addirittura da 50!) scelgono di trascorrere le proprie vacanze estive a Scalea. Gli intervistati notano una diminuzione della tradizionale affluenza campana a favore di una crescente presenza internazionale, con cittadini russi, polacchi e americani che acquistano proprietà immobiliari. Nonostante l’apprezzamento per l’ospitalità calabrese e le bellezze della Riviera dei Cedri, emerge un leggero disappunto per la carenza di innovazione nei servizi pubblici.

I turisti sottolineano la necessità di potenziare il sistema sanitario e guardano con grande ottimismo alla possibile costruzione dell’aeroporto per facilitare i collegamenti.

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