Corrinsieme Pellaro, domenica la seconda edizione della Gara Podistica di Comunità

Reggio Calabria, la 2ª edizione della gara podistica "Corrinsieme Pellaro" si terrà domenica 12 Luglio 2026 presso Piazza Chiesa Lume di Pellaro

CORRINSIEME PELLARO

La 2ª edizione della gara podistica “Corrinsieme Pellaro” si terrà domenica 12 Luglio 2026 presso Piazza Chiesa Lume di Pellaro (Reggio Calabria), con ritrovo dei partecipanti alle ore 9:00. L’evento è organizzato dal Centro Sportivo Italiano – Reggio Calabria e l’ASD Diego Suraci, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria del Lume di Pellaro , la Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’Associazione Pro Lume, Avis e numerose associazioni del territorio. La manifestazione, che prevede percorsi sia competitivi ( 8 km) sia amatoriali ( non competitivi o a passo libero), si inserisce nel programma dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo, con l’obiettivo di promuovere lo sport, la partecipazione e la valorizzazione del territorio.

Per le iscrizioni complilare il form al link che trovi qui sotto!
https://forms.gle/2Qn98VsyZNog9faS6 oppure direttamente Domenica mattina allo stand della corsa.

CORRINSIEME PELLARO

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