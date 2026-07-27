Controlli in mare tra Villa San Giovanni, Scilla e Bagnara: multe per oltre 4 mila euro

Operazione congiunta di Polizia, Carabinieri, Guardia Costiera e Guardia di Finanza: controllate 16 persone e 10 moto d’acqua, contestate sei violazioni sulla sicurezza della navigazione

controlli in mare Polizia, Carabinieri, Guardia Costiera e Guardia di Finanza

Un’incisiva attività di controlli amministrativi si è svolta nei giorni scorsi nei Comuni di Villa San Giovanni, Scilla e Bagnara Calabra, finalizzata a garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione da diporto. L’attività è il risultato di una preventiva analisi effettuata in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura e della successiva pianificazione operativa. I controlli sono stati svolti dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni in sinergia con personale della Squadra Nautica dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Calabria, della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni, della Guardia Costiera di Reggio Calabria e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.

Grazie all’impiego di due equipaggi a terra, di due moto d’acqua della Squadra Nautica, di due Unità Navali della Guardia Costiera e di due unità del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, supportati dall’elicottero dello stesso Reparto, sono state controllate 16 persone e 10 moto d’acqua. Al termine dell’attività, sono state contestate complessivamente 6 violazioni amministrative: 3 per navigazione sotto costa senza rispettare la distanza prevista, 2 in materia di sicurezza della navigazione ed 1 per irregolarità nella documentazione, per un importo totale di oltre 4.000 euro. Il servizio svolto si inserisce in un più ampio programma preventivo che proseguirà per tutta la stagione estiva.

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