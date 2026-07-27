“Contro la paura” , al Circolo del Tennis “Polimeni” di Reggio Calabria la presentazione del libro Franco Gabrielli “Contro la paura”

Un confronto pubblico sul rapporto tra sicurezza e democrazia sarà al centro della presentazione del libro “Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica”, in programma venerdì 31 luglio, alle ore 19, al Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria. Protagonista dell’appuntamento sarà Franco Gabrielli, che dialogherà con il pubblico sui temi richiamati dal titolo e dal sottotitolo del volume. Sulla copertina del libro, pubblicato da Feltrinelli, compaiono i nomi di Carlo Bonini e Franco Gabrielli.

Giulia Merlo modera l’incontro al Circolo Rocco Polimeni

A moderare la conversazione sarà Giulia Merlo, giornalista de Il Domani. Il suo compito sarà quello di guidare il confronto con Franco Gabrielli e accompagnare lo sviluppo dei temi affrontati nel libro. La presenza di una giornalista alla conduzione dell’appuntamento sottolinea il taglio pubblico e informativo dell’iniziativa. La moderazione contribuirà a dare ordine alla discussione e a mettere in evidenza i passaggi centrali di un volume che affronta, già nella propria impostazione, argomenti strettamente collegati all’attualità e alla qualità del dibattito democratico.

I saluti istituzionali e degli organizzatori

La serata sarà aperta dai saluti di Marco Schirripa, in rappresentanza del Circolo Tennis Rocco Polimeni, che ospiterà la manifestazione. Interverrà inoltre Domenico Battaglia, consigliere comunale di Reggio Calabria e organizzatore dell’evento. La sua presenza lega l’iniziativa alla dimensione cittadina e al lavoro svolto per portare la presentazione del libro negli spazi del circolo. Tra i saluti è indicato anche Francesco Cannizzaro, riportato nella locandina dell’appuntamento come sindaco di Reggio Calabria. La partecipazione dei rappresentanti del circolo, dell’organizzazione e delle istituzioni accompagnerà l’apertura dell’incontro prima della conversazione con Franco Gabrielli.

Sicurezza democratica al centro del dibattito pubblico

Il cuore della presentazione sarà il concetto di sicurezza democratica, espressione scelta come sottotitolo del libro. L’accostamento tra i due termini suggerisce una riflessione sul modo in cui la sicurezza può essere perseguita all’interno di un quadro fondato sui valori democratici. Senza anticipare contenuti non presenti nella locandina, il titolo dell’opera indica con chiarezza l’intenzione di affrontare la paura come un tema pubblico e politico, non soltanto individuale. La serata al Circolo Tennis Rocco Polimeni offrirà uno spazio nel quale discutere questa relazione attraverso il confronto diretto con uno degli autori. La presentazione assume così il valore di un appuntamento culturale dedicato a questioni che interessano cittadini, istituzioni e informazione.