Consiglio Regionale della Calabria, convocata la nuova seduta: i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio regionale della Calabria tornerà a riunirsi martedì 7 luglio 2026, alle ore 11.00, a Palazzo Campanella, sede dell’Assemblea legislativa a Reggio Calabria. La convocazione è stata disposta dal presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo. Sono cinque i punti inseriti all’ordine del giorno della seduta. La seduta si aprirà con l’esame della proposta di provvedimento amministrativo relativa all’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Zambrone e Zaccanopoli, in provincia di Vibo Valentia. Relatore del provvedimento sarà il consigliere regionale Vito Pitaro.

All’ordine del giorno figura anche la proposta di legge, di iniziativa dei consiglieri regionali Laghi e Ferrari, recante misure per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche, note come PFAS. Il relatore della proposta sarà il consigliere Laghi. L’Aula sarà inoltre chiamata a esaminare la proposta di legge del consigliere Ferrari contenente norme per la promozione della sicurezza e dell’educazione stradale, oltre che per la disciplina del sistema regionale di monitoraggio dei dati sull’incidentalità stradale. La proposta sarà illustrata dallo stesso relatore.

L’Assemblea discuterà anche l’ordine del giorno presentato dal consigliere Giannetta per l’istituzione di un Tavolo tecnico regionale dedicato all’approfondimento delle modalità attuative delle disposizioni riguardanti i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel Servizio sanitario regionale. Completa l’ordine del giorno il punto relativo alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.