Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, Fratelli d’Italia rivendica il risultato: la soddisfazione di Ersilia Cedro

Fratelli d’Italia rivendica il raddoppio della propria rappresentanza nel Consiglio metropolitano di Reggio Calabria rispetto alla precedente consiliatura. A tracciare un bilancio positivo delle recenti consultazioni per il rinnovo dell’assemblea di Palazzo Alvaro è la Coordinatrice cittadina del partito, che evidenzia la crescita del movimento politico nel capoluogo e nell’intero territorio provinciale. “Esprimo profonda soddisfazione per lo straordinario risultato conseguito da Fratelli d’Italia nelle recenti consultazioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria”.

Secondo la Coordinatrice, il risultato ottenuto rafforza in maniera significativa la presenza istituzionale del partito. “Fratelli d’Italia non solo ha mantenuto saldamente le proprie posizioni, ma ha di fatto raddoppiato la propria rappresentanza in seno all’aula di Palazzo Alvaro. Rispetto alla precedente consiliatura, che vedeva la presenza di un solo eletto per la nostra sigla, oggi raccogliamo i frutti di un lavoro capillare che ci permette di rafforzare in modo determinante la nostra presenza istituzionale”.

Nel commentare l’esito della tornata elettorale, la Coordinatrice cittadina sottolinea anche la risposta dell’elettorato del capoluogo, interpretata come un segnale di fiducia verso il progetto politico e la proposta programmatica presentata al territorio. “La città di Reggio Calabria e il suo elettorato si sono comportati magnificamente in questa circostanza, dimostrando una spiccata maturità politica e una fiducia rinnovata verso il nostro progetto politico. Questo exploit attesta la bontà del percorso intrapreso e la qualità della proposta programmatica che abbiamo presentato al territorio”.

Nella nota trovano spazio anche i ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro, formulati in ordine di riscontro elettorale, rivolti a Domenico Maio, Giampietro Scarfò e PierPaolo Zavettieri. “Rivolgo i miei più sentiti complimenti e auguri di proficuo mandato a Domenico Maio, Giampietro Scarfò ed a PierPaolo Zavettieri per l’importante affermazione ottenuta, certa che sapranno rappresentare al meglio le istanze della nostra comunità”. Un passaggio della nota è dedicato alla sinergia istituzionale al vertice della città capoluogo e al ruolo attribuito a Francesco Cannizzaro. “In questo contesto, un particolare apprezzamento vA al Sindaco della città di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. La sua azione e la sua visione strategica rappresentano un punto di riferimento fondamentale; siamo certi che questa rinnovata rappresentanza consiliare sarà parte integrante e propositiva della sua azione amministrativa, offrendo un supporto ed aiuto concreto allo sviluppo non solo della Città, ma di tutto il territorio Metropolitano”.

In conclusione, la Coordinatrice cittadina estende il valore del risultato a tutti i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, sottolineando la possibilità di consolidare il confronto con l’istituzione metropolitana. “Il successo ottenuto in questa tornata metropolitana – conclude la Coordinatrice – rappresenta un traguardo di tutti i consiglieri di FdI della provincia, consapevoli che da oggi avranno un riscontro importante e un canale di interlocuzione solido e autorevole nei confronti dell’istituzione della Città Metropolitana, a beneficio dello sviluppo di tutto il territorio reggino”.