Consiglio Metropolitano di Messina, De Luca: “appuntamento importante, in campo con la lista di Sud chiama Nord”

Si avvicina l’appuntamento con il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Messina. Le elezioni si terranno lunedì 27 luglio, con le operazioni di voto previste dalle ore 8 alle ore 22. A richiamare l’attenzione sulla consultazione è Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che ha annunciato la partecipazione del movimento attraverso la lista Sud chiama Nord – Basile. Si tratta di elezioni di secondo livello e, pertanto, la consultazione non sarà aperta direttamente a tutti i cittadini. Come sottolineato dallo stesso De Luca, il voto sarà infatti rivolto esclusivamente agli amministratori chiamati a partecipare al rinnovo dell’organo metropolitano.

Sud chiama Nord partecipa con la lista Basile

Sud chiama Nord sarà presente alle elezioni con la lista che porta anche il nome di Basile. Nel suo intervento, Cateno De Luca ha definito quello di lunedì un altro importante appuntamento elettorale, sottolineando contemporaneamente la natura di secondo livello della votazione. Il leader di Sud chiama Nord ha inoltre indicato con precisione la giornata e gli orari nei quali sarà possibile votare: lunedì 27 luglio, dalle 8 alle 22.

La dichiarazione integrale di Cateno De Luca

Queste le parole di Cateno De Luca, riportate integralmente: “Lunedì, altro importante appuntamento elettorale! Seppur si tratti di elezioni di secondo livello, dunque rivolte solo agli amministratori, si vota per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Messina. Noi saremo presenti con la lista Sud chiama Nord – Basile. Si vota lunedì 27 luglio dalle 8:00 alle 22:00! Ci auguriamo che la politica romano-palermitana si svegli presto e ridia la possibilità ai siciliani di scegliere direttamente i rappresentanti della Città Metropolitana”.