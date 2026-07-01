Consiglio Metropolitano, Abrami: “candidatura Vizzari grande opportunità per tutti i Comuni”

“La candidatura di Roberto Vizzari nella lista di Forza Italia per il rinnovo del Consiglio Metropolitano rappresenta, per i nostri comuni, un’opportunità ed, ancora una volta, la dimostrazione dell’attenzione che il partito, con la scelta, riserva agli stessi. L’eventuale elezione di Vizzari, attualmente sindaco di San Roberto e coordinatore azzurro per l’Area dello Stretto, infatti, si porrebbe inquadrare come un’occasione non solo di interlocuzione diretta con un componente della massima assemblea civica provinciale, ma soprattutto quale possibilità di affrontare in maniera strutturata le questioni più urgenti delle realtà che ricadono in questa porzione di territorio“. È quanto dichiarato da Domenico A. M. Abrami, Capogruppo minoranza al Comune di Fiumara, Coordinatore Forza Italia Fiumara, attraverso una nota stampa.

“Vizzari è conoscitore profondo dei dossier che maggiormente interessano le zone collinari più decentrate avendoli sviscerati – ed affrontati – nel corso del tempo sia da primo cittadino che da consigliere comunale a palazzo San Giorgio. Anni di esperienza e di servizio per l’intera area fanno sì che le istanze che stanno più a cuore alle comunità che rappresentiamo possano essere presentate agli organismi principali ed agli uffici preposti di MetroCity e ci rendono più sicuri che alle stesse sarà riservata la dovuta attenzione e considerazione“, conclude Domenico A. M. Abrami.