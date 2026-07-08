Consiglio Comunale Reggio Calabria, svelati i gruppi consiliari: tutti i componenti e i capigruppo

Svelati tutti i gruppi consiliari e rispettivi componenti in seno al Consiglio Comunale di Reggio Calabria

Consiglio Comunale Reggio Calabria Arena dello Stretto

Nel corso del Consiglio Comunale tenutosi all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, il primo dell’era Cannizzaro, sono stati svelati anche i gruppi consiliari seppur, per questioni di brevità, non siano stati letti anche i membri che li costituiscono. I gruppi consiliari sono formazioni organizzative interne agli organi legislativi o amministrativi composte da consiglieri che condividono lo stesso orientamento politico o che sono stati eletti nella medesima lista. Vediamo di seguito quali sono i gruppi consiliari all’interno del nuovo Consiglio Comunale, da quali membri sono composti e chi sono i capigruppo che li rappresentano.

I gruppi consiliari del Consiglio Comunale di Reggio Calabria

Alternativa Popolare

  • Emiliano Imbalzano (Capogruppo)

Fratelli d’Italia

  • Giuseppe Bilardi (Capogruppo)
  • Serena Mangano
  • Daniela De Blasio
  • Ramona Calafiore

Insieme si può

  • Miriam Carmine Pitasi (Capogruppo)

Noi Moderati PPE

  • Mario Cardia (Capogruppo)

Reggio Futura

  • Daniele Romeo (Capogruppo)
  • Luisa Curatola
  • Marco Parisi

Cannizzaro Sindaco

  • Manuela Iatì (Capogruppo)
  • Paolo Bilardi
  • Nicola Zera Falduto
  • Fabio Giuseppe Colella
  • Stefano Maria Vilasi

Forza Italia PPE

  • Paolo Paviglianiti (Capogruppo)
  • Federico Andrea Milia
  • Giuseppe Eraclini
  • Rocco Lascala
  • Antonino Zimbalatti

Lega

  • Giuseppe De Biasi (Capogruppo)
  • Vanessa Colica

Azione con Carlo Calenda

  • Gianluca Califano (Capogruppo)

La Svolta

  • Carmelo Romeo (Capogruppo)

Reset

  • Francesco Catalano (Capogruppo)

Partito Democratico

  • Marcantonino Malara (Capogruppo)
  • Domenico Donato Battaglia
  • Carmelo Versace
  • Giuseppe Marino

Avanti-PSI-Italia Viva-Casa Riformista

  • Filippo Quartuccio (Capogruppo)

AVS

  • Demetrio Delfino (Capogruppo)

La Strada

  • Saverio Pazzano (Capogruppo)

I gruppi consiliari monopersonali (formati da un solo consigliere) potranno accedere alle commissioni con un solo consigliere; i gruppi formati da più consiglieri avranno accesso con una ripartizione percentuale così calcolata:

  • Fratelli d’Italia 2 consiglieri
  • Reggio Futura 2 consiglieri
  • Cannizzaro Sindaco 3 consiglieri
  • Forza Italia PPE 3 consiglieri
  • Lega 1 consigliere
  • Partito Democratico 2 consiglieri
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