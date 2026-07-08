Consiglio Comunale Reggio Calabria, svelati i gruppi consiliari: tutti i componenti e i capigruppo

Nel corso del Consiglio Comunale tenutosi all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, il primo dell’era Cannizzaro, sono stati svelati anche i gruppi consiliari seppur, per questioni di brevità, non siano stati letti anche i membri che li costituiscono. I gruppi consiliari sono formazioni organizzative interne agli organi legislativi o amministrativi composte da consiglieri che condividono lo stesso orientamento politico o che sono stati eletti nella medesima lista. Vediamo di seguito quali sono i gruppi consiliari all’interno del nuovo Consiglio Comunale, da quali membri sono composti e chi sono i capigruppo che li rappresentano.

I gruppi consiliari del Consiglio Comunale di Reggio Calabria

Alternativa Popolare

Emiliano Imbalzano (Capogruppo)

Fratelli d’Italia

Giuseppe Bilardi (Capogruppo)

Serena Mangano

Daniela De Blasio

Ramona Calafiore

Insieme si può

Miriam Carmine Pitasi (Capogruppo)

Noi Moderati PPE

Mario Cardia (Capogruppo)

Reggio Futura

Daniele Romeo (Capogruppo)

Luisa Curatola

Marco Parisi

Cannizzaro Sindaco

Manuela Iatì (Capogruppo)

Paolo Bilardi

Nicola Zera Falduto

Fabio Giuseppe Colella

Stefano Maria Vilasi

Forza Italia PPE

Paolo Paviglianiti (Capogruppo)

Federico Andrea Milia

Giuseppe Eraclini

Rocco Lascala

Antonino Zimbalatti

Lega

Giuseppe De Biasi (Capogruppo)

Vanessa Colica

Azione con Carlo Calenda

Gianluca Califano (Capogruppo)

La Svolta

Carmelo Romeo (Capogruppo)

Reset

Francesco Catalano (Capogruppo)

Partito Democratico

Marcantonino Malara (Capogruppo)

Domenico Donato Battaglia

Carmelo Versace

Giuseppe Marino

Avanti-PSI-Italia Viva-Casa Riformista

Filippo Quartuccio (Capogruppo)

AVS

Demetrio Delfino (Capogruppo)

La Strada

Saverio Pazzano (Capogruppo)

I gruppi consiliari monopersonali (formati da un solo consigliere) potranno accedere alle commissioni con un solo consigliere; i gruppi formati da più consiglieri avranno accesso con una ripartizione percentuale così calcolata: