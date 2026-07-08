Consiglio Comunale Reggio Calabria, svelati i gruppi consiliari: tutti i componenti e i capigruppo

Nel corso del Consiglio Comunale tenutosi all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, il primo dell’era Cannizzaro, sono stati svelati anche i gruppi consiliari seppur, per questioni di brevità, non siano stati letti anche i membri che li costituiscono. I gruppi consiliari sono formazioni organizzative interne agli organi legislativi o amministrativi composte da consiglieri che condividono lo stesso orientamento politico o che sono stati eletti nella medesima lista. Vediamo di seguito quali sono i gruppi consiliari all’interno del nuovo Consiglio Comunale, da quali membri sono composti e chi sono i capigruppo che li rappresentano.
I gruppi consiliari del Consiglio Comunale di Reggio Calabria
Alternativa Popolare
- Emiliano Imbalzano (Capogruppo)
Fratelli d’Italia
- Giuseppe Bilardi (Capogruppo)
- Serena Mangano
- Daniela De Blasio
- Ramona Calafiore
Insieme si può
- Miriam Carmine Pitasi (Capogruppo)
Noi Moderati PPE
- Mario Cardia (Capogruppo)
Reggio Futura
- Daniele Romeo (Capogruppo)
- Luisa Curatola
- Marco Parisi
Cannizzaro Sindaco
- Manuela Iatì (Capogruppo)
- Paolo Bilardi
- Nicola Zera Falduto
- Fabio Giuseppe Colella
- Stefano Maria Vilasi
Forza Italia PPE
- Paolo Paviglianiti (Capogruppo)
- Federico Andrea Milia
- Giuseppe Eraclini
- Rocco Lascala
- Antonino Zimbalatti
Lega
- Giuseppe De Biasi (Capogruppo)
- Vanessa Colica
Azione con Carlo Calenda
- Gianluca Califano (Capogruppo)
La Svolta
- Carmelo Romeo (Capogruppo)
Reset
- Francesco Catalano (Capogruppo)
Partito Democratico
- Marcantonino Malara (Capogruppo)
- Domenico Donato Battaglia
- Carmelo Versace
- Giuseppe Marino
Avanti-PSI-Italia Viva-Casa Riformista
- Filippo Quartuccio (Capogruppo)
AVS
- Demetrio Delfino (Capogruppo)
La Strada
- Saverio Pazzano (Capogruppo)
I gruppi consiliari monopersonali (formati da un solo consigliere) potranno accedere alle commissioni con un solo consigliere; i gruppi formati da più consiglieri avranno accesso con una ripartizione percentuale così calcolata:
- Fratelli d’Italia 2 consiglieri
- Reggio Futura 2 consiglieri
- Cannizzaro Sindaco 3 consiglieri
- Forza Italia PPE 3 consiglieri
- Lega 1 consigliere
- Partito Democratico 2 consiglieri