Consiglio Comunale di Messina, sospensione estiva delle attività | DATE

ll presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Minutoli rende noto che, in vista della sospensione dell’attività ordinaria del Consiglio Comunale di Messina, prevista dal 10 al 23 agosto c.a., l’Ufficio di Presidenza osserverà una pausa nelle attività istituzionali ordinarie. In occasione della sospensione dell’attività ordinaria del Consiglio Comunale, prevista dal 10 al 23 agosto, si comunica che gli uffici dell’Assemblea consiliare osserveranno una pausa nelle consuete attività istituzionali.

Il ricevimento al pubblico presso la sede istituzionale di Palazzo Zanca riprenderà giovedì 3 settembre e si svolgerà ogni giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Gli appuntamenti rappresentano un momento di ascolto e confronto diretto con i cittadini, le associazioni e i rappresentanti del territorio, nell’ottica di favorire la partecipazione e il dialogo con l’Istituzione consiliare.