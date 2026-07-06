Consiglio Comunale, Cedro: “FdI unita e autorevole al servizio dei cittadini e a sostegno di Cannizzaro”

“La nascita della nuova Giunta comunale segna un punto di svolta politico fondamentale per il futuro di Reggio Calabria. Esprimo la mia piena soddisfazione e un convinto augurio di buon lavoro al Sindaco Cannizzaro, che ha saputo comporre un esecutivo di alto profilo, autorevole e di forte spessore programmatico, capace di dare alla città la svolta e la stabilità che i cittadini chiedono a gran voce“. Lo dichiara Ersilia Cedro, Coordinatrice della Città Metropolitana di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia, a conclusione della seduta odierna del Consiglio Comunale.

Per la coordinatrice metropolitana, il nuovo assetto amministrativo consacra la centralità strategica del partito: «Fratelli d’Italia assume una responsabilità di primo piano nel governo della città, presentandosi come una colonna solida, unita e coerente. L’ingresso in Giunta di Demetrio Marino, a cui è stata affidata l’importante delega di Assessore ai Tributi, al Patrimonio e all’edilizia Scolastica, rappresenta una garanzia di competenza, pragmatismo e radicamento territoriale. Al contempo, saluto con entusiasmo la nomina di Peppe Bilardi nel ruolo di Capogruppo assicura una guida politica autorevole ed energica all’interno dell’assise cittadina, dove sarà affiancato da una squadra di assoluto valore composta dalle consigliere Serena Mangano, Daniela De Blasio e Ramona Calafiore».

“Il nostro – incalza Ersilia Cedro – non è un semplice cartello elettorale, ma un gruppo coeso che condivide una visione identitaria delle istituzioni. Il mandato politico che affidiamo ai nostri eletti è chiaro: garantire la massima lealtà e un sostegno rigoroso all’azione del Sindaco Cannizzaro e dell’Assessore Marino, ma senza mai perdere il contatto con la nostra base. La vera forza di Fratelli d’Italia risiede nella capacità di presidiare i quartieri, animare i dibattiti nelle assemblee e farsi carico, giorno dopo giorno, delle istanze reali dei cittadini di Reggio Calabria. La politica, per noi, si fa tra la gente“.

La coordinatrice rilancia infine la sfida della coerenza programmatica tra Roma e il territorio: “il modello di serietà, giustizia e riscatto sociale che Fratelli d’Italia sta portando avanti con successo a livello nazionale trova oggi, a Reggio Calabria, interpreti credibili e determinati. Lavoreremo con la schiena dritta e con totale fedeltà al patto sottoscritto con gli elettori. A tutta la squadra va il mio più caloroso ‘in bocca al lupo’: siamo pronti a dimostrare il valore della nostra proposta politica, con i fatti e nell’esclusivo interesse dei reggini“.