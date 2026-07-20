Consiglio Comunale, Cannizzaro: “sarò ponte tra Maggioranza e Opposizione, serve politica alta”. E su Castore dice alla Minoranza: “lavoriamoci insieme”

Il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha parlato per la prima volta dall’Aula Battaglia di Palazzo San Giorgio al termine dei preliminari del secondo Consiglio Comunale, il primo nella sua casa naturale. Il primo cittadino ha risposto ad alcuni temi sollevati dalla Minoranza in Consiglio. Prima del suo intervento, qui di seguito lo svolgimento dei preliminari, con gli interventi dei Consiglieri.

Innanzitutto, parlando degli eletti di ieri in Consiglio Metropolitano, il capogruppo del PD in Consiglio Marcantonino Malara ha richiesto al Sindaco maggiori chiarimenti rispetto al passaggio delle funzioni dalla Regione. Malara ha anche chiesto che, a parte il terzo punto all’ordine del giorno (Istituzione Commissioni Consiliari permanenti (articolo 1 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari), gli altri possano essere rinviati. Su questo, il Presidente Milia ha posto alcune precisazioni.

Per la Minoranza sono intervenuti anche Quartuccio e Delfino, parlando anche da capigruppo dei rispettivi partiti, Casa Riformista e AVS. Quartuccio ha chiesto a Cannizzaro di essere garante, Delfino ha riproposto la richiesta già fatta da Malara sul rinvio di alcuni punti. Sempre per i preliminari, interventi di Mangano (Fratelli d’Italia) e di Saverio Pazzano. Quest’ultimo ha chiesto un’attenzione particolare per l’emergenza caldo, a fronte dell’ondata di questi giorni. Emiliano Imbalzano ha lanciato qualche frecciata: “è un po’ strumentale che già si parli di alcuni temi al primo Consiglio qui”.

Il Sindaco risponde all’Opposizione

Al termine dei preliminari ha preso la parola il Sindaco Cannizzaro: “entrando qui ho avvertito la stessa sensazione provata quando entrai per la prima volta alla Camera dei Deputati, sono sicuro che sia la stessa provata dai Consiglieri Comunali che per la prima volta siedono su questi scranni. Non c’è una Maggioranza e una Minoranza, c’è una Opposizione che avrà l’onere e l’onore di costruire. Il compito del Sindaco sarà quello di essere un ponte. Io credo che la città abbia bisogno di una politica alta, quindi del dialogo, poi ovviamente ci saranno le diversità di vedute, a volte magari litigheremo, ma è il sale della democrazia. Alla gente alla fine interessa la risoluzione dei problemi”.

“Saluto il leader dell’Opposizione, scelto dai cittadini, Mimmo Battaglia, e saluto il neo eletto Consigliere metropolitano Carmelo Versace. Poi dico che la vittoria del CentroDestra alle elezioni metropolitane è stata importante, una squadra di primo livello. Dico che quello che abbiamo detto abbiamo fatto. Rispetto alla coalizione in Consiglio Comunale, guardate come sono seduti i Consiglieri: si sono messi così, sparsi, non per forza legati dalla vicinanza di partito”.

“Dagli atti mi risulta che le comunicazioni sul Consiglio siano arrivate alla Maggioranza e non alla Minoranza. Avete fatto non bene, ma benissimo, a segnalarla. Chiedo al Presidente di fare le dovute verifiche”.

“Alla Castore dico: è intenzione di questa Amministrazione mettere nelle condizioni questo istituto dare risposte in maniera efficiente ed efficace. Mi permetto di fare una proposta all’Opposizione: superato il momento del dibattito, lavoriamoci insieme. Sediamoci”.