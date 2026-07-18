Conpait protagonista a San Vitaliano 2026: qualità, tradizione e 7.000 coppette per celebrare l’artigianato calabrese

La partecipazione di Conpait – Pasticceri d’Italia ai festeggiamenti di San Vitaliano 2026 ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’intera manifestazione, confermando il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per la valorizzazione dell’artigianato dolciario calabrese. Tra degustazioni, incontri e testimonianze, Conpait ha portato nel cuore di Catanzaro 600 kg di gelato artigianale, distribuiti in 7.000 coppette, trasformando il centro storico in un laboratorio di gusto, tradizione e cultura del territorio.

Nella cornice di Palazzo Fazzari, si è svolto il talk “Eccellenze Artigiane”, promosso da Ancos Confartigianato, Confartigianato Imprese Catanzaro e Calabria e Conpait. L’incontro, moderato dalla giornalista Maria Rita Galati, ha visto la partecipazione dell’assessora alle Attività produttive Giuliana Furrer, del presidente Conpait Angelo Musolino, del presidente di Confartigianato Imprese Calabria Dolciari Antonello Fragomeni, del segretario di Confartigianato Catanzaro Raffaele Mostaccioli, oltre ai maestri gelatieri Ivan Procopio e Fabio Taverna, che hanno portato la loro esperienza sul valore del saper fare artigiano.

Durante il confronto, Musolino ha ribadito come l’artigianato rappresenti un linguaggio capace di trasformare ogni prodotto in un racconto: “quando spieghiamo la storia delle materie prime e il lavoro che c’è dietro – ha ricordato – non vendiamo solo un dolce o un gelato, ma raccontiamo un territorio“. Una visione condivisa dagli altri relatori, che hanno sottolineato il ruolo dell’enogastronomia come motore di promozione turistica e culturale della Calabria. Per Conpait, la partecipazione a San Vitaliano ha rappresentato un successo straordinario. Il presidente Angelo Musolino ha espresso grande soddisfazione per la risposta del pubblico, per la qualità del confronto e per la capacità dell’associazione di portare in città un messaggio chiaro: l’artigianato è cultura, identità e futuro.

La distribuzione di 7.000 coppette e la produzione di 600 kg di gelato hanno testimoniato non solo l’impegno dei maestri pasticceri e gelatieri, ma anche l’entusiasmo dei cittadini e dei visitatori, che avevano affollato gli spazi della manifestazione. Le degustazioni, completamente gratuite, hanno consentito una donazione il cui ricavato è stato interamente devoluto all’APS Don Dino Piraino, realtà del Terzo Settore e impegnata nel sostegno a persone e famiglie in condizioni di fragilità sociale e psicologica. Insieme al presidente Musolino, tanti i Maestri Conpait presenti alla Festa di San Vitaliano.

Alberto Rosati – Mignon Cafè, Catanzaro, Alberto Vitaro – La Cremeria Vitaro, Rende (CS), Alfredo Toto – Bar Centrale, Catanzaro Lido, Andrea Celano – Dolci Momenti, Catanzaro, Andrea Serra – Delice, Gioia Tauro (RC), Carmelo Carattozzolo – Le Delizie del Corso, Oppido Mamertina (RC), Davide Destefano – Gelateria Cesare, Reggio Calabria, Domenico Penna – Gelateria Penna, Pizzo Calabro (VV), Fabio Lopez – Il Laboratorio delle Goloserie, San Giovanni in Fiore (CS), Fabio Taverna – Gelateria Taverna, Taurianova (RC), Francesco Antonio Caruso – Gelateria Caruso dal 1933, Amantea (CS), Giovanni Castaldo – Gelateria 21-12, Lamezia Terme (CZ), Ivan Procopio – Gelateria Amedeo, Catanzaro, Luigi Franco – Ludò Pasticceria, Mirto Crosia (CS), Massimiliano Tagliaferro – Dolcierie, Corigliano-Rossano (CS) Michelangelo Garruzzo – Garruzzo Dolciaria, Rosarno (RC), Pietro Levato e Federica Sestito – Il Gianduiotto, Catanzaro Lido, Pietro Ragusa – Fred Gelaterie, Sellia Marina (CZ), Roberto Fregola – Pasticceria Tiramisù, Catanzaro, Salvatore Lombardi – Antica Pasticceria Lombardi, Polistena (RC), Alessandro Borgese, Vincenzo Pennestrì – Cremeria Sottozero Pennestrì, Reggio Calabria e Fragomeni- pasticceria Gelateria, Reggio Calabria.