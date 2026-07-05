Conpait alla Festa di San Vitaliano: a Catanzaro due giorni di gusto, tradizione e solidarietà | INFO

La Conpait – Pasticceri d’Italia – torna al centro della scena con un’altra partecipazione di grande rilievo, questa volta a Catanzaro, in occasione della Festa di San Vitaliano, il Patrono della città, che il 15 e 16 luglio richiamerà migliaia di visitatori nel cuore del centro storico. Una presenza che conferma il ruolo della Confederazione come punto di riferimento nazionale per il mondo della pasticceria e della gelateria, capace di unire qualità, tradizione, innovazione e impegno sociale. La città si prepara a celebrare il suo Santo con una due giorni ricca di eventi, promossa dal Comune di Catanzaro attraverso un logo dedicato che accompagnerà l’intero programma.

San Vitaliano, nato nell’antica Capua, fu vescovo virtuoso e perseguitato: secondo la tradizione, gettato in mare chiuso in un sacco, venne miracolosamente salvato. La devozione dei catanzaresi affonda le radici nella storia, legata alla protezione invocata durante terremoti e bombardamenti.

Tra i tanti appuntamenti previsti, spicca la partecipazione attiva della Conpait, insieme a Confartigianato partner dell’evento, presente con oltre 20 stand di degustazioni curate dai Maestri gelatieri provenienti da tutta la Calabria. L’evento, “Agrumi in Festa – Il Gelato che fa bene”, porterà nel centro storico un’esplosione di profumi e sapori: gelati agli agrumi calabresi, ricette che esaltano le qualità del territorio, preparazioni che uniscono tecnica moderna e tradizione artigianale.

A guidare la squadra dei pasticceri sarà il Presidente nazionale Angelo Musolino, affiancato dal delegato regionale Fabio Taverna e dall’intero direttivo Conpait Calabria. Una presenza compatta che testimonia la forza della rete costruita dalla Confederazione negli anni. Le degustazioni saranno completamente gratuite, ma come da tradizione Conpait sarà possibile lasciare una donazione libera. Il ricavato verrà interamente devoluto all’APS Don Dino Piraino, realtà del Terzo Settore iscritta al Runts e impegnata nel sostegno a persone e famiglie in condizioni di fragilità sociale e psicologica.

Un gesto di grande sensibilità, voluto dal Presidente nazionale Angelo Musolino, dal direttivo regionale guidato da Fabio Taverna e dal delegato territoriale Ivan Procopio, che ha segnalato l’associazione come beneficiaria dell’iniziativa.

L’APS Don Dino Piraino, ispirata alla figura del sacerdote che operava nella carità con discrezione e dedizione, trasformerà il contributo in aiuti concreti per ospiti delle case-famiglia, rifugi antiviolenza, minori in situazioni di fragilità, persone che vivono quotidianamente condizioni di disagio.

La partecipazione della Conpait alla Festa di San Vitaliano non è solo un evento gastronomico, ma un segnale forte di vicinanza al territorio, di attenzione al sociale e di promozione delle eccellenze calabresi. La città di Catanzaro si prepara così a vivere una festa che unisce tradizione, gusto e solidarietà, con i Maestri pasticceri d’Italia ancora una volta protagonisti.

Maestri Conpait presenti alla Festa di San Vitaliano