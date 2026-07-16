“Congratulation Day”, Messina celebra i giovani talenti: al Palacultura la consegna dei riconoscimenti agli studenti con la lode

Torna a Messina il “Congratulation Day”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per celebrare il merito e l’eccellenza scolastica e rendere omaggio alle ragazze e ai ragazzi che hanno concluso il proprio percorso di studi con il massimo dei voti e la lode. La manifestazione, realizzata dal Comune di Messina in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale e, per il segmento degli istituti superiori, con la Città metropolitana di Messina, nasce dalla sinergia tra gli Assessorati comunali alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, guidati rispettivamente da Stello Vadala e Iris Forami. Gli appuntamenti si svolgeranno al Palacultura Antonello, entrambi alle ore 10.00.

La prima giornata, in programma il 23 luglio, sarà dedicata alle alunne e agli alunni degli istituti comprensivi cittadini che hanno conseguito la lode all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Un momento pensato per riconoscere pubblicamente l’impegno, la costanza e i risultati raggiunti dagli studenti al termine del percorso della scuola secondaria di primo grado. Il secondo appuntamento, fissato per il 31 luglio, vedrà invece protagoniste le studentesse e gli studenti degli istituti superiori della città di Messina, che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti e la lode. In questa occasione saranno celebrati i neodiplomati che si sono distinti per merito e rendimento nel percorso scolastico conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Il “Congratulation Day” si conferma anche per l’edizione 2026 un’occasione per valorizzare le giovani eccellenze messinesi e sottolineare il ruolo della scuola come luogo di crescita, formazione e costruzione del futuro della comunità.