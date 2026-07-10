Confesercenti presenta “Osserva Calabria”, il nuovo Osservatorio dedicato all’analisi delle dinamiche economiche

Confesercenti Calabria presenta Osserva Calabria, il nuovo Osservatorio dedicato all’analisi delle principali dinamiche economiche, sociali e territoriali della regione. Il progetto nasce per trasformare dati ufficiali, fonti pubbliche, open data, rapporti istituzionali, studi di settore e conoscenza associativa in strumenti di lettura e proposta. L’obiettivo non è produrre semplici raccolte di numeri, ma mettere le informazioni in relazione, interpretarle e utilizzarle per individuare criticità, opportunità e possibili strategie di intervento.

Il metodo è sintetizzato dal payoff del progetto: Dati. Analisi. Futuro. Il primo rapporto sarà pubblicato entro pochi giorni e sarà dedicato a “Commercio, servizi e consumi in Calabria”. Il documento analizzerà l’andamento delle imprese commerciali, il potere d’acquisto delle famiglie, le trasformazioni dei consumi, il ruolo dell’e-commerce, la crescita del turismo e il rapporto tra flussi, centri urbani e ricadute economiche locali.

“Con Osserva Calabria vogliamo mettere a disposizione delle imprese, delle istituzioni e del territorio uno strumento nuovo di analisi e proposta”, dichiara Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Calabria. “Le informazioni, da sole, non bastano. Diventano utili quando vengono lette insieme, collocate dentro un contesto e trasformate in indicazioni concrete. Questo è il lavoro che vogliamo fare: partire da dati ufficiali e validati, costruire una lettura strategica della realtà calabrese e avanzare proposte coerenti con i cambiamenti in corso”, rimarca.

Il primo rapporto partirà dal commercio, uno dei settori più importanti per misurare la salute economica e urbana dei territori

Il primo rapporto partirà dal commercio, uno dei settori più importanti per misurare la salute economica e urbana dei territori. Dai dati elaborati emerge una dinamica significativa: il commercio calabrese resta una componente essenziale dell’economia regionale, ma arretra più rapidamente del tessuto imprenditoriale complessivo. Una tendenza che va letta insieme a redditi, inflazione, consumi, trasformazione dei canali di acquisto, turismo, accessibilità e qualità dei centri urbani. “Il commercio non è solo un insieme di attività economiche“, prosegue Aloisio. “È presidio, servizio, relazione, sicurezza informale, attrattività. Quando arretra il commercio, si indebolisce anche la vitalità dei territori. Per questo il primo rapporto guarda al commercio come chiave di lettura più ampia: non per difendere una categoria in modo corporativo, ma per capire cosa sta accadendo nelle città, nei quartieri, nei borghi e nelle comunità calabresi”, spiega.

“Osserva Calabria rafforza la capacità dell’associazione di leggere i fenomeni e contribuire al confronto pubblico con analisi fondate su dati verificabili”

Sulla stessa linea Francesco Baggetta, direttore di Confesercenti Calabria: “Osserva Calabria rafforza la capacità dell’associazione di leggere i fenomeni e contribuire al confronto pubblico con analisi fondate su dati verificabili. È un progetto pensato per offrire al territorio uno strumento utile, capace di supportare imprese, amministrazioni, istituzioni e media nella comprensione dei cambiamenti economici e sociali della regione”. “I rapporti dell’Osservatorio“, aggiunge Baggetta, “non saranno documenti fini a sé stessi, ma strumenti di lavoro. Serviranno a individuare priorità, valutare criticità e opportunità, costruire proposte e alimentare un confronto più solido con Regione, Comuni, Camere di Commercio, sistema economico e comunità locali”.

Osserva Calabria lavorerà attraverso rapporti periodici e focus tematici dedicati ai principali nodi dello sviluppo regionale

Osserva Calabria lavorerà attraverso rapporti periodici e focus tematici dedicati ai principali nodi dello sviluppo regionale: commercio, turismo, servizi, consumi, credito, lavoro, formazione, innovazione, infrastrutture, aree interne, bandi e opportunità per le imprese. “La Calabria ha bisogno di discutere di sviluppo partendo da basi più solide. Non bastano percezioni, slogan o singole emergenze. Servono dati letti bene, analisi comprensibili e proposte praticabili. Osserva Calabria nasce per offrire questo contributo: uno spazio di lettura e proposta al servizio delle imprese e del territorio”, conclude Aloisio.