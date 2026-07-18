Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti: debutto per Livadoti, primo tesoriere crotonese

Sì è svolta nelle giornate del 16 e 17 luglio la Conferenza Nazionale degli Ordini, nella prestigiosa sede dell’Auditorium parco della musica Ennio Morricone di Roma. L’importante convegno trimestrale organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, ha visto il debutto pubblico, a seguito della sua elezione e nomina a tesoriere, di Francesco Livadoti, primo crotonese ad assumere tale importante ruolo di livello nazionale.

La due giorni, molto partecipata, ha visto alternarsi sul palco gli attori politici e tecnici principali delle materie di interesse per la categoria professionale in primis, ma per le categorie tecniche in generale. Si sono infatti succeduti i due senatori Irto e Occhiuto che hanno illustrato i contenuti delle due proposte di legge sull’architettura, annunciando in anteprima nazionale, l’unificazione dei due disegni in una sola proposta che dovrebbe vedere la luce per la fine del mese di agosto, completando così un percorso di dialogo con la categoria e con l’istituto Nazionale INBAR ETS, iniziato a gennaio presso l’ordine di Roma dove avevano relazionato sia l’oggi tesoriere nazionale Livadoti che la vice presidente Dominijanni ed il presidente Gentile.

La prima giornata è poi proseguita con la tavola rotonda moderata dal noto giornalista Giorgio Santilli, già capo redazione del Sole 24 ore ed oggi direttore DIAC (Diario Infrastrutture e Ambiente Costruito), dove membri della VIII commissione Ambiente Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati si sono confrontati sull’attuazione della legge conosciuta come Piano casa. Presenti i deputati Chiara Braga, Enrica Mazzetti, Massimo Milani e Elisa Montemagni.

La giornata si è poi conclusa con la prima uscita pubblica del commissario straordinario per l’attuazione del Piano Casa, Felice Squitieri che ha ampiamente illustrato le modalità con cui intende rendere operativa la legge appena promulgata.

Non certo meno interessante l’apertura della seconda giornata che ha visto intervenire il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per proseguire con il dibattito delle mozioni presentate dai diversi ordini professionali. I lavori si sono conclusi con l’appuntamento al 15 e 16 ottobre a l’Aquila, capitale della cultura per il 2026.

Per tributare il doveroso ringraziamento al consigliere Livadoti, l’ordine degli architetti PPPC di Crotone ha partecipato con una nutrita delegazione composta dal presidente Gentile, dalla vicepreside Dominijanni, dal consigliere Lombardi e dal presidente della Fondazione e consigliera La Croce.