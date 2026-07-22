Condofuri Marina celebra la tradizione: il 31 luglio torna la Sagra della Lestopitta

Le tradizioni, i sapori e l’identità culturale dell’Area Grecanica tornano protagonisti a Condofuri Marina, dove venerdì 31 luglio 2026 si svolgerà una nuova edizione della Sagra della Lestopitta. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 20:30 nella cornice di Piazza Regina Pacis, pronta ad accogliere cittadini, visitatori e appassionati della gastronomia tipica locale. La manifestazione è dedicata a una delle eccellenze più caratteristiche del territorio e rappresenta un’occasione per riscoprire e valorizzare una specialità profondamente legata alla cultura e alla storia delle comunità dell’area grecanica. La serata punta così a coniugare la dimensione gastronomica con la promozione delle tradizioni locali, offrendo al pubblico un momento di incontro e condivisione nel cuore della frazione marina di Condofuri.

La lestopitta, simbolo gastronomico dell’Area Grecanica

Al centro dell’evento ci sarà la lestopitta, prodotto tipico che continua a rappresentare uno degli elementi più riconoscibili del patrimonio gastronomico dell’Area Grecanica calabrese. La sagra nasce proprio con l’obiettivo di mantenere viva questa tradizione, facendola conoscere anche ai visitatori e alle nuove generazioni. Iniziative di questo tipo assumono un valore che va oltre la semplice degustazione. La cucina tradizionale diventa infatti uno strumento attraverso il quale raccontare il territorio, custodirne la memoria e rafforzare il legame tra le comunità e le proprie radici. La Sagra della Lestopitta si inserisce quindi nel percorso di valorizzazione delle produzioni e delle consuetudini locali, contribuendo a promuovere l’identità culturale della fascia jonica reggina.

Appuntamento il 31 luglio in Piazza Regina Pacis

La nuova edizione della manifestazione si terrà venerdì 31 luglio, con inizio alle ore 20:30, presso Piazza Regina Pacis a Condofuri Marina. La piazza diventerà il punto di riferimento della serata, offrendo uno spazio di aggregazione nel quale residenti e turisti potranno ritrovarsi attorno ai sapori caratteristici del territorio. La scelta del periodo estivo rende l’iniziativa particolarmente significativa anche sotto il profilo della promozione turistica. Durante i mesi in cui la costa jonica reggina registra una maggiore presenza di visitatori, la sagra offre infatti l’opportunità di presentare le peculiarità gastronomiche dell’area e di far conoscere un patrimonio fatto di ricette, tradizioni e identità locali.

Un evento per promuovere tradizioni e sapori del territorio

L’obiettivo della manifestazione è quello di dare visibilità alle tradizioni gastronomiche locali e ai sapori che caratterizzano Condofuri e l’intera Area Grecanica. La sagra vuole rappresentare una vetrina per una cultura alimentare tramandata nel tempo e ancora oggi capace di suscitare interesse e partecipazione. Attraverso la diffusione dell’iniziativa, gli organizzatori intendono coinvolgere un pubblico ampio e contribuire alla promozione del territorio. La serata del 31 luglio sarà dunque un’occasione per vivere Condofuri Marina, riscoprire una delle sue specialità più rappresentative e sostenere la tutela di un patrimonio gastronomico che costituisce una parte importante dell’identità locale.

Condofuri Marina pronta ad accogliere cittadini e visitatori

La Sagra della Lestopitta 2026 si prepara quindi a rinnovare un appuntamento tradizionale capace di unire gastronomia, cultura e socialità. A partire dalle ore 20:30, Piazza Regina Pacis ospiterà una serata pensata per celebrare i sapori dell’Area Grecanica e favorire la partecipazione della comunità. L’evento si propone come un momento di festa e aggregazione, ma anche come un’occasione concreta per promuovere Condofuri Marina e raccontare, attraverso una delle sue eccellenze gastronomiche, la ricchezza culturale di un territorio profondamente legato alle proprie radici.