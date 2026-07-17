Condera, pronta l’assemblea pubblica per rinnovare il direttivo del Comitato di Quartiere

Il Comitato di quartiere di Condera rinnoverà il proprio direttivo nel corso dell’assemblea pubblica in programma il 31 luglio 2026, dalle ore 18 alle ore 20, in piazza Canonico Calabrò, nei pressi della chiesa di S. Elia e dell’Istituto comprensivo “Catanoso-De Gasperi”. All’incontro sono invitati tutti i residenti e i portatori di interesse legittimo del quartiere, tra cui proprietari di immobili e titolari di attività commerciali. Durante l’assemblea si procederà alla votazione per il rinnovo dei componenti del direttivo. Al termine dei lavori saranno proclamati i nomi dei nuovi membri, eletti democraticamente dai partecipanti.

L’appuntamento sarà inoltre dedicato alla presentazione delle finalità del Comitato e del suo ruolo di interlocutore con gli organi circoscrizionali e comunali. Il Comitato di Condera, come gli altri organismi aderenti alla “Rete dei Comitati” del Comune, è apartitico, senza scopo di lucro e aperto a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza e religione. Nel corso dell’assemblea sarà allestito anche un desk dedicato alle nuove iscrizioni. “Contiamo su una numerosa partecipazione per raccogliere le istanze del quartiere nel breve e medio periodo, nonché per restituire a Condera il decoro e la vivibilità di un tempo”.