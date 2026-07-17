Condanna Roggero, Meloni: “chi subisce un danno mentre commette un reato non può essere risarcito”

Gioria Meloni interviene sul caso Roggero sottolineando che con l'ultimo DDL Sicurezza viene introdotta una regola per la quale chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento

Giorgia Meloni
Foto di Giuseppe Lami / Ansa

Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo Ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali“. È quanto scritto sui social dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, postando una card con la sua foto e la scritta ‘Ddl sicurezza – Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque‘.

Il riferimento della Premier va al caso Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo, dopo l’ennesima rapina subita nella sua gioielleria. L’uomo è stato anche condannato a risarcire le famiglie delle vittime con 780.000 euro.

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