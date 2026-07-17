Condanna Roggero, Meloni: “chi subisce un danno mentre commette un reato non può essere risarcito”

“Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo Ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali“. È quanto scritto sui social dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, postando una card con la sua foto e la scritta ‘Ddl sicurezza – Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque‘.

Il riferimento della Premier va al caso Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo, dopo l’ennesima rapina subita nella sua gioielleria. L’uomo è stato anche condannato a risarcire le famiglie delle vittime con 780.000 euro.