Comunità energetica “Stilaro-Allaro”: Domotek protagonista di un grande evento sul futuro green della provincia reggina | INFO

La transizione verso un modello energetico più sostenibile passa sempre più attraverso la diffusione delle energie rinnovabili, degli impianti fotovoltaici e delle comunità energetiche rinnovabili. Un percorso che interessa direttamente anche la provincia di Reggio Calabria, territorio caratterizzato da condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla produzione di energia solare. Le comunità energetiche sono aggregazioni di cittadini, imprese, enti locali e altre realtà del territorio che scelgono di produrre, condividere e utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili. L’obiettivo è favorire una maggiore partecipazione, ridurre i costi energetici, limitare l’impatto ambientale e generare benefici economici e sociali per le comunità coinvolte.

In questo contesto si inserisce l’incontro informativo dedicato alla Comunità energetica rinnovabile “Stilaro-Allaro”, in programma a Monasterace Marina, al quale prenderà parte anche Domotek Reggio Calabria, realtà di riferimento nel settore dell’energia green e delle fonti rinnovabili.

Domotek Reggio Calabria protagonista dell’incontro

L’evento si terrà venerdì 31 luglio 2026, alle ore 18:30, presso il Centro di aggregazione giovanile “Rocco Lombardo” di Monasterace Marina.

Tra i protagonisti dell’appuntamento ci sarà Giovanni Tomasello, direttore operativo e rappresentante di Domotek, che illustrerà il lavoro svolto quotidianamente dall’azienda nel campo della consulenza energetica e della progettazione di soluzioni personalizzate. L’attività di Domotek parte infatti dall’analisi delle necessità del cliente, dei consumi e delle caratteristiche dell’immobile o dell’impresa, con l’obiettivo di individuare gli interventi più adatti per migliorare l’efficienza, contenere i costi e aumentare l’autonomia energetica.

Particolare attenzione sarà dedicata ai vantaggi del fotovoltaico, sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo ambientale.

Nel corso dell’incontro interverranno anche Francesco Carnovale, rappresentante di Cogeur; l’architetto Giorgio Metastasio, delegato per la Diocesi di Locri-Gerace; Pietro Lecce, direttore tecnico della C.E.R. Gesuiti; e Gaetana Corigliano, responsabile della direzione amministrativa della C.E.R. Gesuiti. Sono stati invitati a partecipare i sindaci dei Comuni di Monasterace, Stilo, Bivongi, Pazzano, Riace, Camini, Placanica, Caulonia e Stignano, a conferma della dimensione territoriale e comprensoriale dell’iniziativa.

Il futuro energetico della provincia di Reggio Calabria

L’intervento di Giovanni Tomasello offrirà anche una riflessione sulle prospettive future del comparto. Il direttore operativo di Domotek analizzerà la possibile evoluzione energetica del territorio reggino, chiamato a valorizzare maggiormente le proprie risorse naturali e a sviluppare sistemi di produzione distribuita più efficienti.

Lo sguardo sarà rivolto anche allo scenario globale, nel quale il ricorso alle fonti rinnovabili è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale. In questa prospettiva, il fotovoltaico rappresenta uno degli strumenti più accessibili per produrre energia pulita, diminuire la dipendenza dalle fonti tradizionali e proteggersi dalle oscillazioni dei prezzi dell’energia.

Attraverso la partecipazione all’incontro sulla comunità energetica “Stilaro-Allaro”, Domotek Reggio Calabria conferma il proprio impegno nell’informazione, nell’assistenza e nel servizio al territorio, mettendo competenze tecniche e consulenziali a disposizione di famiglie, imprese ed enti interessati a intraprendere un percorso concreto verso la sostenibilità e il risparmio energetico.