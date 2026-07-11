Comune Reggio Calabria, CISL FP: “sospensione PIAO atto dovuto, bene intervento Maiolino”

“All’indomani del debutto formale e operativo della nuova compagine amministrativa guidata dal Sindaco, On. Francesco Cannizzaro, la CISL FP di Reggio Calabria interviene con una nota dettagliata per analizzare lo stato delle relazioni sindacali e della macchina burocratica dell’Ente, definendo le tutele irrinunciabili a salvaguardia dei diritti dei lavoratori. L’Organizzazione Sindacale accoglie positivamente e ringrazia il neoassessore al Personale, dott. Antonino Maiolino, per la tempestività con cui ha proceduto a sbloccare i pagamenti relativi al Contratto Integrativo per l’anno 2025. Una boccata d’ossigeno fondamentale per i dipendenti, gravati tuttavia da una cornice amministrativa precedente complessa“. È quanto si legge in una nota trasmessa da CISL FP Reggio Calabria.

“Quel contratto, infatti, non è stato sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali a causa della tardività nella convocazione degli incontri della Delegazione trattante. Tali incontri, come purtroppo di consueto, si sono prolungati sino alla fine dell’anno, non permettendo un confronto trasparente e serio, e portando di fatto le OO.SS. a non apporre la firma, per mancanza di trasparenza del fondo, costringendo l’Ente all’adozione dell’atto unilaterale.

Entrando nel merito del quadro normativo, l’applicazione provvisoria e unilaterale della disciplina contrattuale da parte della pubblica amministrazione è regolata dall’art. 40, comma 3-ter, del D.lgs. 165/2001. Tale norma subordina la legittimità dell’atto a stringenti condizioni di necessità, urgenza e sostenibilità economico-finanziaria, vincolandola comunque alla previa certificazione degli organi di controllo“, ribadisce CISL FP.

“Chiederemo formalmente chiarimenti sulle dinamiche interne che hanno condotto a questa situazione per evitare che si ripeta in futuro“, dichiara il Segretario Generale della CISL FP, Vincenzo Sera, che per la complessa gestione delle vertenze si avvale di un competente e preparato gruppo di dirigenti sindacali della CISL FP di Reggio Calabria. “Valuteremo le responsabilità burocratiche e gestionali alla base dell’atto unilaterale, coinvolgendo l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per le opportune valutazioni sulle performance dirigenziali.”

“Nonostante le criticità ereditate dal passato, la CISL FP confida e ripone fiducia in questo cambiamento politico, valorizzando le competenze del Sindaco on. Francesco Cannizzaro e la disponibilità e professionalità dell’Assessore Maiolino. Proprio per dare corpo a questa discontinuità, la recente sospensione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stata valutata come un atto dovuto e indispensabile per riordinare la complessa situazione amministrativa interna. Il sindacato sollecita ora un’immediata prima convocazione istituzionale, cui dovranno seguire una totale riorganizzazione della macrostruttura e una trasparente rotazione del personale.

La valorizzazione del personale passa dal merito, dalla dignità economica e da una seria formazione continua, così come rigorosamente previsto dalle circolari del Ministro Zangrillo”, aggiunge Sera. “I lavoratori e le lavoratrici dell’Ente hanno bisogno di maggiore centralità. Bisogna risvegliare il senso di appartenenza puntando sulle professionalità interne con criteri di efficacia ed efficienza, per garantire finalmente i servizi ai cittadini.

La nota sindacale solleva poi un’altra questione riguardante la gestione finanziaria dell’Ente. La CISL FP, congiuntamente alle altre organizzazioni sindacali, ha riscontrato delle criticità nella gestione del fondo di produttività degli ultimi dieci anni. Di fronte a tali anomalie, è stata prodotta una formale richiesta di chiarimenti all’Amministrazione. Attualmente sono stati programmati appositi tavoli tecnici per esaminare i flussi finanziari e individuare una soluzione equa al recupero delle somme a beneficio di tutto il comparto. La CISL FP auspica che i tavoli producano la necessaria trasparenza; in caso contrario, a tutela dei lavoratori, si vedrà costretta a trasmettere tutti gli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti.

Infine, la Cisl FP richiama l’urgenza di avviare una decisa digitalizzazione, individuando fondi dedicati per creare ambienti di lavoro sostenibili e garantire ai dipendenti dotazioni e strumentazioni adeguate al benessere organizzativo. C’è tanto lavoro da fare e la CISL FP confermerà una linea d’azione basata su un confronto serrato nel merito, accompagnato da una costante e rigorosa attività di vigilanza, verifica e spinta propositiva“, conclude CISL FP.