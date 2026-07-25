Comune di Messina, Cisl Fp: “tutela dei lavoratori non si misura soltanto con uno sciopero, ma con risultati concreti”

In riferimento alle notizie circolate relativamente allo sciopero dei dipendenti comunali proclamato da alcune sigle per venerdì 31 la Cisl Fp Messina ritiene ancora una volta doveroso informare correttamente i lavoratori. “La CISL FP Messina non ha mai minimizzato le criticità derivanti dalla revisione delle progressioni economiche e dalle scelte assunte unilateralmente dall’Amministrazione comunale. Anzi al contrario, è stata la prime organizzazione sindacale ad intervenire formalmente, contestando gli atti adottati e promuovendo un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori per comportamento antisindacale, tuttora pendente dinanzi al Tribunale.

La nostra scelta di non aderire allo sciopero del 31 luglio rappresenta una precisa strategia sindacale. Riteniamo che il rispetto delle regole della contrattazione collettiva e il ripristino dei diritti lesi debbano essere perseguiti in prima istanza attraverso gli strumenti giuridici che l’ordinamento mette a disposizione delle organizzazioni sindacali. La Cisl Fp continua ad operare con responsabilità, autonomia e coerenza, senza rincorrere iniziative di carattere esclusivamente mediatico, ma privilegiando azioni che possano produrre effetti concreti e duraturi.

Accogliamo con favore la convocazione del tavolo del 28 luglio da parte del Sindaco Federico Basile. Tuttavia, il confronto potrà essere realmente utile solo se finalizzato a rimuovere le illegittimità denunciate, ripristinare il corretto sistema delle relazioni sindacali e garantire parità di trattamento a tutti i lavoratori interessati. La Cisl Fp Messina continuerà a partecipare ad ogni sede istituzionale nella quale sia possibile costruire soluzioni nell’interesse dei dipendenti comunali.

La nostra autonomia è frutto di scelte strategiche e della volontà di perseguire esclusivamente l’interesse dei lavoratori, senza condizionamenti e con il massimo senso di responsabilità. Piuttosto che chiedersi il perché della nostra mancata adesione alle azioni sindacali in questa fase, sarebbe il caso di chiedere alle altre organizzazioni perché non abbiano scelto immediatamente di ricorrere al giudice del lavoro su accordi già consolidati. Ai lavoratori del Comune di Messina confermiamo la nostra vicinanza. La Cisl Fp è al vostro fianco e continuerà a difendere i vostri diritti nelle sedi di confronto e davanti all’Autorità giudiziaria, perché la tutela dei diritti non si proclama, ma si realizza con atti concreti”. Lo dichiarano il segretario generale Giovanna Bicchieri e il responsabile delle Funzioni locali Maurizio Giliberto.