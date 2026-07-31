Commissioni consiliari a Reggio Calabria, Fratelli d’Italia: “importante riconoscimento al lavoro del nostro gruppo”

“Si sono svolte oggi le elezioni dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle Commissioni consiliari, un passaggio fondamentale per l’avvio dell’attività amministrativa e del lavoro del Consiglio comunale. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto, che testimonia la fiducia riposta nel lavoro svolto e nel contributo politico e istituzionale che il nostro gruppo è chiamato a offrire”. Lo afferma il Dr. Giuseppe Bilardi, Capogruppo Consiliare Fratelli d’Italia Comune di Reggio Calabria.

In particolare, Fratelli d’Italia ottiene la Presidenza della settima Commissione (istruzione, cultura, sport, politiche giovanili) che sarà presieduta dalla consigliera Serena Mangano; la Presidenza dell’Ottava Commissione (pari opportunità, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione) che sarà presieduta dalla consigliera Daniela De Blasio; la Vicepresidenza della Quarta Commissione (ambiente, rifiuti, decoro urbano) con la consigliera Serena Mangano; la Vicepresidenza della Sesta Commissione (sviluppo economico, attività produttive) presieduta dal Capogruppo Giuseppe Bilardi.

Bilardi: “un risultato significativo che rappresenta non solo un motivo di orgoglio”

“Un risultato significativo che rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma soprattutto una responsabilità che affronteremo con serietà, competenza e spirito di servizio, nella piena consapevolezza del ruolo che le Commissioni svolgono per la crescita e lo sviluppo della nostra città. Desideriamo rivolgere i nostri più sinceri auguri di buon lavoro a tutti i Presidenti e ai Vice Presidenti eletti. Al di là delle appartenenze partitiche, siamo certi che ciascuno saprà interpretare il proprio incarico con senso delle istituzioni, equilibrio e responsabilità, contribuendo al buon andamento dei lavori consiliari nell’interesse esclusivo della comunità”, evidenzia Bilardi.

“Un sentito ringraziamento va al Sindaco Francesco Cannizzaro e all’intera Amministrazione comunale, con i quali condividiamo una visione politica e amministrativa fondata su idee, programmazione, concretezza e impegno quotidiano. La fiducia accordata al nostro gruppo rappresenta uno stimolo ulteriore a continuare a lavorare con determinazione, lealtà e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi comuni e per il bene della città. Un ringraziamento particolare al Presidente del Consiglio Comunale, Federico Milia, e a tutto l’Ufficio di Presidenza per il lavoro svolto con equilibrio, disponibilità e senso delle istituzioni durante questa importante fase di costituzione degli organismi consiliari”, spiega Bilardi.

“Fratelli d’Italia continuerà a svolgere il proprio ruolo con determinazione, competenza e spirito costruttivo, mettendo sempre al centro l’interesse della città e dei cittadini. Le responsabilità che oggi ci sono state affidate rappresentano un punto di partenza dal quale intendiamo dare un contributo concreto all’azione amministrativa, attraverso un lavoro serio, costante e orientato ai risultati”, conclude Bilardi.