Comitato “Palmi 1028” di Futuro Nazionale: in piazza per sicurezza e legittima difesa

Entra nel vivo l’azione sul territorio del movimento politico fondato dal generale Roberto Vannacci. Rosario Runci, referente del comitato “Palmi 1028” di Futuro Nazionale — con il coinvolgimento del deputato Domenico Furgiuele — ha annunciato ufficialmente una serie di mobilitazioni cittadine per i prossimi giorni, inaugurando una fase di forte presenza tra la cittadinanza incentrata sui temi della sicurezza urbana, della giustizia e del radicamento programmatico.

Al centro dell’iniziativa, la decisione di scendere direttamente in piazza attraverso gazebo informativi e postazioni di ascolto. Obiettivo primario della mobilitazione sarà l’avvio della raccolta firme sulla legittima difesa, un cavallo di battaglia del movimento che punta a rafforzare la tutela dei cittadini e della proprietà privata, garantendo che chi si difende non debba subire il paradosso di un calvario giudiziario.

“Basta riforme che penalizzano i cittadini”

Accanto al sostegno per la legittima difesa, il comitato “Palmi 1028” ha confermato un’iniziativa dal forte impatto simbolico e politico: la distribuzione e diffusione di materiale informativo critico nei confronti delle attuali norme penali.

L’iniziativa si inserisce nel dibattito nazionale riaperto anche dal caso dell’imprenditore Mario Roggero. I promotori chiariscono di non voler mettere in discussione le decisioni della magistratura, ma di utilizzare quella vicenda per sostenere una modifica legislativa che attribuisca maggiore rilevanza alla percezione del pericolo da parte della vittima.

Incontri pubblici e promozione dei valori del movimento

La discesa in piazza non sarà soltanto un momento di raccolta firme e volantinaggio, ma si configurerà come un vero e proprio spazio di dialogo diretto con la comunità. Rosario Runci e i militanti del comitato “Palmi 1028” saranno a disposizione della cittadinanza per illustrare le linee guida, i progetti e le proposte programmatiche del movimento di Roberto Vannacci.

Al centro del dibattito vi saranno i valori cardine promossi dai “futuristi”: la sovranità popolare, la centralità della famiglia, il merito, la sicurezza e la tutela dell’identità nazionale, declinati sulle specifiche esigenze del territorio calabrese e della Piana di Gioia Tauro.

Con questa mobilitazione, il comitato guidato da Runci punta a consolidare la propria rete locale, trasformandosi in un punto di riferimento stabile per il dibattito politico cittadino e offrendo ai residenti uno spazio attivo di partecipazione democratica. Il gazebo si terrà sabato 1 e domenica 2 agosto in piazza Primo Maggio a Palmi dalle ore 17:00 fino a tarda serata.