Com’è ripartita Melito per l’estate e dopo il ciclone Harry? L’intervista al Sindaco | VIDEO

“Abbiamo ripristinato il tratto di lungomare che era stato portato via dal ciclone Harry, abbiamo cercato di sistemare la strada, anche se era stata portata via, e quindi abbiamo cercato di fare il possibile per far ripartire l’estate a Melito con i propri stabilimenti, le proprie attività e soprattutto nella speranza che possano venire tantissimi turisti a visitare la nostra cittadina”. Così il Sindaco di Melito Porto Salvo Tito Nastasi ai microfoni di Graziano Tomarchio.

Di seguito l’intervista completa, dove il primo cittadino spiega come sta affrontando l’estate sotto diversi punti di vista.