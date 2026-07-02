Serie A2 Volley, colpo al centro per la Sviluppo Sud Palmi: arriva Enrico Diamantini

La Sviluppo Sud Palmi continua a costruire un roster competitivo e annuncia l’arrivo del centrale Enrico Diamantini, atleta di grande esperienza che porta in Calabria un bagaglio tecnico e umano maturato ai massimi livelli della pallavolo italiana. Nato a Fano il 4 aprile 1993, alto 204 centimetri, Diamantini è cresciuto nel prestigioso settore giovanile della Lube, dove ha mosso i primi passi verso una carriera che lo ha visto protagonista per oltre un decennio in SuperLega. Nel corso del suo percorso ha vestito le maglie di Appignano, Avellino, Molfetta, Potenza Picena, Padova, Vibo Valentia, Ravenna, Cucine Lube Civitanova e, nelle ultime stagioni, Cisterna Volley. Con la Lube ha conquistato alcuni dei trofei più prestigiosi del volley italiano e internazionale, tra cui uno scudetto, la Champions League, il Mondiale per Club e due Coppe Italia, oltre ad aver indossato la maglia delle nazionali giovanili azzurre, vincendo l’Europeo Under 20 nel 2012 e il bronzo mondiale Under 21 nel 2013.

Un curriculum di assoluto prestigio che testimonia il valore di un atleta capace di coniugare solidità a muro, efficacia in attacco e grande leadership, qualità che metterà ora al servizio della formazione gialloblù.

Le prime parole di Diamantini raccontano tutta la voglia di iniziare questa nuova avventura: “prima di tutto voglio conoscere bene Palmi: la città, la società e capire come funziona l’ambiente. Voglio conoscere anche i tifosi, perché so che ci saranno sempre vicini e sarà importante creare un bel rapporto con loro. Qualcosa mi è già stato raccontato, ma voglio scoprire tutto di persona. Per quanto riguarda gli obiettivi, conosco già alcuni dei miei compagni, con qualcuno ho anche giocato in passato. Tuttavia, la squadra è stata rinnovata e servirà un po’ di tempo per trovare i giusti meccanismi. Dovremo lavorare tanto per affrontare al meglio le difficoltà che incontreremo durante la stagione. So che l’anno scorso ci sono stati momenti complicati, ma è importante ritrovare entusiasmo e costruire il gruppo nel miglior modo possibile. Da parte mia darò il massimo. Credo che questa sia una buona squadra, con giocatori di qualità, e sono convinto che, lavorando insieme settimana dopo settimana, potremo crescere e arrivare il più lontano possibile. Per il resto, non vedo l’ora di conoscere meglio la città, il club, i tifosi e tutte le persone che fanno parte di questo ambiente. Ci vediamo presto e grazie a tutti“.

L’arrivo di Enrico Diamantini rappresenta un innesto di assoluto spessore per la Sviluppo Sud Palmi. La sua esperienza maturata sui campi della SuperLega, unita alla mentalità vincente acquisita in una delle società più titolate d’Europa, costituirà un valore aggiunto per il gruppo guidato dal club gialloblù, che continua a lavorare con ambizione per affrontare al meglio la prossima stagione.