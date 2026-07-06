Colpo a centrocampo per il Palermo: firmato Hernani, ritrova Inzaghi dopo l’esperienza alla Reggina

Gran colpo a centrocampo per il Palermo. Il club rosanero annuncia la firma di Hernani. Il centrocampista brasiliano ritrova Pippo Inzaghi dopo l’esperienza alla Reggina. Nella scorsa stagione ha castigato il Catanzaro con una sassata dalla distanza, contribuendo alla promozione del Monza. Si tratta del secondo acquisto a stretto giro, dopo che a Palermo era arrivato, qualche giorno fa, l’ex Catanzaro Cassandro.
Nel comunicato ufficiale, pubblicato sul sito del Palermo, si legge: “il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’AC Monza le prestazioni sportive di Hernani Azevedo Júnior. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Hernani il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero“.