Classifica Censis: UniMe guadagna 3 posizioni, comunicazione e servizi digitali al 1° posto tra i Grandi Atenei

È stata pubblicata la Classifica Censis delle Università Italiane, edizione 2026/2027. L’Università di Messina guadagna tre posizioni rispetto alla scorsa edizione, collocandosi al 12° posto nella graduatoria generale tra i Grandi Atenei italiani, con un punteggio complessivo di 81,5 (+2,2 punti rispetto all’anno precedente). L’Ateneo cresce in quasi tutti gli indicatori considerati dalla classifica. Il risultato più significativo riguarda l’indicatore “Comunicazione e servizi digitali”, su cui UniMe ottiene un punteggio di 107, il più alto registrato tra i Grandi Atenei italiani. In crescita anche l’indicatore relativo alle borse di studio, che passa da 81 a 88 punti, un progresso che colloca l’Ateneo al quarto posto tra i Grandi Atenei per questo parametro.

“Il miglioramento in classifica è un segnale incoraggiante, che riflette il lavoro svolto negli ultimi anni su più fronti, in particolare sulla comunicazione istituzionale e sui servizi digitali rivolti a studentesse e studenti”, dichiara il Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari. “Sono risultati che ci indicano la direzione giusta e che ci spingono a continuare a investire nella qualità dei servizi e nell’attenzione al diritto allo studio”, rimarca. La Classifica Censis valuta gli atenei italiani sulla base di indicatori relativi a servizi, borse di studio, strutture, comunicazione e digitalizzazione, occupabilità e internazionalizzazione.