Classifica Censis 2026, LUMSA prima tra gli Atenei non statali di medie dimensioni

La Classifica Censis 2026-2027 conferma l’Università LUMSA in vetta agli “Atenei non statali di medie dimensioni”, con un punteggio di 89,2. Un risultato che premia l’impegno di tutta la comunità accademica nel rafforzare l’offerta formativa e i servizi agli studenti, in linea con un profilo accademico e professionalizzante sempre più elevato. La LUMSA è presente da oltre 25 anni anche Palermo con il dipartimento Gec (Giurisprudenza, Economia e Comunicazione) diretto dal professor Giampaolo Frezza dove è impegnata nella realizzazione di un nuovo campus moderno nel cuore della città lungo la direttrice di Via Dante. Da ventisei anni Censis diffonde la sua “Classifica delle università italiane” a supporto della scelta universitaria per i giovani diplomati (e per le loro famiglie), nella prospettiva di fornire uno strumento utile nel passaggio a un più alto grado di istruzione.

Il Censis effettua la rilevazione suddividendo gli Atenei nazionali in fasce di studenti iscritti, con uno specifico ambito riservato agli atenei non statali, in cui, nel cluster “Medi atenei” (da 5.000 a 10.000 iscritti), è compresa l’Università LUMSA. La Classifica 2026-2027 ha valutato le Università in base a 6 indicatori principali: Servizi, Borse di studio, Strutture, Comunicazione e Servizi digitali, Internazionalizzazione e Occupabilità. Dalla media delle rilevazioni in questi ambiti scaturisce il punteggio che colloca in classifica ogni singolo ateneo.