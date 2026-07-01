Cittanova, consegnati i lavori per la nuova mensa scolastica del plesso “Marvasi”

Sono stati consegnati questa mattina i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza della mensa scolastica del plesso “Marvasi” dell’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti”. Un passaggio fondamentale per l’avvio concreto delle attività che dovranno restituire, in tempi celeri, un luogo sicuro e pienamente fruibile alla comunità scolastica cittadina. Alla consegna ufficiale dell’appalto hanno presenziato, insieme al sindaco avv. Domenico Antico, anche gli assessori Rita Morano, Daniele Sirianni, Francesco Rao, il consigliere Giuseppe Morabito e i rappresentanti della ditta aggiudicataria.

Le risorse previste per l’intervento, pari a circa 922mila euro, rientrano nel quadro del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1, Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, nell’ambito del Next Generation EU. Si tratta di un’azione che guarda in prospettiva al potenziamento dei servizi scolastici e che risponde prontamente alle richieste di scuola e famiglie per il rilancio delle attività di refezione destinate agli studenti. Nel dettaglio, il progetto riguarderà un’ala del plesso “Marvasi”, Scuole Elementari, e consentirà di riqualificare i vecchi locali dove insisteva la mensa scolastica, realizzando una cucina e un refettorio.

“Questo finanziamento – ha sottolineato il Sindaco avv. Domenico Antico – è frutto del lavoro di programmazione e di progettazione di questa Amministrazione comunale e del lavoro encomiabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cittanova. Il programma di interventi consentirà di realizzare una nuova mensa scolastica in linea con gli standard previsti dalla normativa e dotata di refettorio e cucina. Un ringraziamento particolare, oltre che ai tecnici che hanno predisposto il progetto, anche al prezioso contributo di indirizzo, stimolo e supporto dato dal Vicesindaco con delega alla Pubblica Istruzione Rita Morano e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Sirianni”. I lavori dovranno concludersi entro 125 giorni dalla consegna. “Vigileremo – ha concluso il Sindaco – affinché i tempi vengano rispettati e la nuova mensa possa essere disponibile giù nel corso del prossimo anno scolastico”.