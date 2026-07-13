“Città Osmotiche” arriva a Messina: progettare il futuro tra uomo, natura e tecnologia

Messina si prepara ad accogliere “Città Osmotiche – Progettare il futuro tra uomo, natura e tecnologia”, la mostra dedicata alla trasformazione sostenibile degli spazi urbani e alle nuove prospettive offerte dalla bioarchitettura. L’inaugurazione è in programma martedì 28 luglio 2026, alle ore 17.30, presso il Museo Regionale Accascina di Messina. L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento Ambiente e Sostenibilità e dal Dipartimento Politiche del Mare dell’Ordine degli Architetti PPC di Messina, insieme alla Fondazione Architetti nel Mediterraneo e in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura.

Città Osmotiche: una nuova visione dello sviluppo urbano

La mostra “Città Osmotiche” nasce dalla necessità di ripensare il rapporto tra città, ambiente e comunità. La risposta alla crisi climatica e alla fragilità dei territori richiede infatti una revisione profonda del metabolismo urbano, superando modelli di progettazione che spesso non riescono più a rispondere alle esigenze contemporanee.

Il progetto propone una città capace di funzionare come un organismo vivo, in grado di regolare i flussi di acqua, energia e materiali, migliorando allo stesso tempo il benessere delle persone e la qualità degli spazi pubblici.

Attraverso un percorso scientifico e divulgativo, la mostra analizza edifici e quartieri intesi come membrane urbane attive, capaci di adattarsi alle trasformazioni climatiche e sociali.

Acqua, suolo ed energia al centro della progettazione sostenibile

Uno dei temi principali dell’esposizione riguarda la gestione dell’acqua nelle città. Non più considerata soltanto come una minaccia o un elemento da allontanare, l’acqua diventa una risorsa da governare con intelligenza, recuperando anche conoscenze già presenti nei sistemi costruttivi tradizionali.

La visione proposta da Città Osmotiche invita inoltre a ricostruire una relazione equilibrata con il suolo urbano, rendendolo maggiormente permeabile e capace di accogliere, assorbire e restituire l’acqua piovana.

Non si tratta semplicemente di adeguarsi a nuove condizioni climatiche, ma di adottare un nuovo paradigma progettuale, nel quale natura e tecnologia collaborano per rendere le città più sicure, efficienti e vivibili.

Sostenibilità, innovazione, resilienza e qualità della vita

Il programma della mostra ruota attorno a quattro parole chiave: sostenibilità, innovazione, resilienza e qualità della vita.

La transizione ecologica delle città non può infatti restare soltanto sul piano teorico. Tecnici, progettisti e amministrazioni hanno bisogno di strumenti concreti per rigenerare i territori, ridurre l’impatto ambientale e contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Tra gli obiettivi indicati figurano il monitoraggio dei suoli urbani, il miglioramento dell’efficienza dei flussi energetici e l’integrazione delle linee guida nazionali sulla tutela dell’habitat e dell’ambiente all’interno della progettazione contemporanea.

Il tour nazionale della mostra fa tappa a Messina

L’appuntamento siciliano rientra nel tour nazionale della mostra “Città Osmotiche”, che coinvolge le città di Portoferraio, Napoli, Messina e Roma.

Il percorso raccoglie progetti, esperienze e cantieri realizzati in diverse tappe italiane, creando un’occasione di confronto tra architettura, design, costruzione e pianificazione urbana.

La tappa di Messina rappresenta quindi un’importante opportunità per discutere del futuro delle città mediterranee, particolarmente esposte agli effetti del cambiamento climatico e alla vulnerabilità del territorio.

Informazioni sull’evento “Città Osmotiche” a Messina

L’inaugurazione della mostra si terrà il 28 luglio 2026 alle ore 17.30, negli spazi del Museo Regionale Accascina di Messina. L’evento si rivolge ad architetti, professionisti, amministratori, studiosi e cittadini interessati ai temi della bioarchitettura, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale. Un appuntamento pensato per immaginare città capaci di dialogare con la natura e di utilizzare la tecnologia come strumento al servizio delle persone.