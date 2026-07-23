Città Metropolitana, Vittoria Luciano: “io, donna, la più giovane in Consiglio, porto l’emozione mia e di Siderno” | INTERVISTA

Una delle due donne e la più giovane del Consiglio Metropolitano. Ai microfoni di StrettoWeb, tutta la gioia di Vittoria Luciano, Consigliere Comunale di Siderno e ora eletto anche Consigliere Metropolitano di Reggio Calabria, tra i quattro componenti dell’Opposizione. “Grandissima emozione per me e di tutto il mio territorio, non solo Siderno ma tutta la mia località. Io sono donna e la più giovane del Consiglio. Affronterò questa sfida con tanto senso di responsabilità e concretezza, perché di questo ha bisogno il nostro territorio” ha detto Luciano a margine della proclamazione.

Questa l’intervista.