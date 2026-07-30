Città Metropolitana, Versace: “servono funzioni, risorse, risposte sulla sanità e il trasferimento delle deleghe”

“Il primo Consiglio metropolitano della nuova consiliatura ha consentito di ristabilire un dato di verità. Sono stati gli stessi dirigenti dell’Ente a certificare il buon lavoro svolto dalla precedente amministrazione e a consegnare alla nuova governance una Città Metropolitana pienamente in salute”. È quanto afferma il consigliere metropolitano del Partito democratico Carmelo Versace, già vicesindaco metropolitano, commentando la seduta del Consiglio nel corso della quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2028. “Le relazioni illustrate in Aula – spiega Versace – restituiscono un quadro economico-finanziario solido. I conti sono in equilibrio, non risultano debiti fuori bilancio e l’Ente è pienamente in regola con i procedimenti relativi alle opere pubbliche finanziate attraverso il Pnrr. Non si tratta della valutazione politica di una parte, ma di quanto emerge dagli atti ufficiali e dalle parole dei dirigenti, che hanno certificato la correttezza e la bontà dell’azione amministrativa portata avanti negli anni precedenti. La nuova amministrazione, dunque, non eredita macerie né un Ente da ricostruire, ma una Città Metropolitana sana, dotata di risorse e con una programmazione già avviata”.

“Un lavoro – aggiunge Versace – che ha riguardato anche il personale. Le diverse manovre realizzate nel tempo consentono oggi di recuperare risorse per riconoscere adeguamenti contrattuali e arretrati che dipendenti, funzionari e dirigenti non avevano ancora ricevuto. È un risultato importante, costruito insieme agli uffici e all’intera struttura dell’Ente, ai quali va rivolto un sincero ringraziamento”.

Versace ha richiamato l’attenzione del Consiglio anche sugli effetti che le scelte nazionali in materia di autonomia differenziata rischiano di produrre sui territori meridionali

Nel corso della seduta Versace ha richiamato l’attenzione del Consiglio anche sugli effetti che le scelte nazionali in materia di autonomia differenziata rischiano di produrre sui territori meridionali e, in particolare, sulla provincia di Reggio Calabria. “Le preintese sull’autonomia differenziata che la maggioranza di centrodestra sta portando avanti in Parlamento destano una preoccupazione sempre più forte. Le conseguenze di questo disegno rischiano di aggravare divari già profondi, soprattutto in un settore essenziale come la sanità“, evidenzia.

Versace è tornato sulla mancata attribuzione alla Città Metropolitana delle funzioni previste dalla legge regionale

Versace è infine tornato sulla mancata attribuzione alla Città Metropolitana delle funzioni previste dalla legge regionale. “Nonostante i ripetuti e roboanti annunci del presidente Occhiuto, a quasi un anno dalle ultime elezioni regionali nulla si è ancora mosso. La mancata assegnazione delle funzioni impedisce a un Ente strategico come la Città Metropolitana di decollare pienamente, di affrontare nuove sfide e di attrarre ulteriori risorse. È un ritardo che denunciamo da anni e che ormai rappresenta una grave occasione perduta per tutti i Comuni del territorio. Adesso finisca la campagna elettorale permanente e si cominci a governare davvero, pretendendo dalla Regione le funzioni e le risorse che spettano alla Città Metropolitana. Da parte nostra porteremo avanti un’opposizione seria, rigorosa e costruttiva, vigilando affinché quanto costruito non venga disperso e affinché alle dichiarazioni seguano finalmente risultati concreti”, conclude.