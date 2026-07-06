Cirò, il Campo Sportivo “Ottavio Malena” pronto a riaprire: Sculco annuncia la consegna alla cittadinanza

Il Campo Sportivo Ottavio Malena di Sant’Elia è pronto a riaprire le sue porte. Dopo anni di attesa, difficoltà burocratiche e problemi tecnici, l’impianto sportivo sarà consegnato alla cittadinanza nelle prossime settimane, restituendo a Cirò uno spazio fondamentale per lo sport, l’aggregazione e la crescita delle nuove generazioni. Ad annunciarlo è il sindaco Mario Sculco, nel corso di un sopralluogo effettuato nella struttura di Sant’Elia. La riapertura del campo rappresenta una notizia attesa dalla comunità e segna un passaggio importante anche per il possibile ritorno del calcio organizzato a Cirò, dopo una lunga fase di assenza legata anche alla mancanza di un impianto disponibile e di una struttura sportiva stabile.

Campo Ottavio Malena, dopo anni di attesa la riapertura è vicina

La notizia principale riguarda l’imminente conclusione dei lavori al Campo Sportivo Ottavio Malena. L’impianto di Sant’Elia, rimasto a lungo al centro di un percorso amministrativo complesso, è ormai vicino alla consegna alla cittadinanza. Nel comunicato si legge: “Dopo anni di attesa, di ostacoli burocratici, di difficoltà tecniche e di un lungo lavoro amministrativo, il Campo Sportivo Ottavio Malena di Sant’Elia è pronto a riaprire le sue porte. Tra poche settimane la struttura sarà consegnata alla cittadinanza, restituendo a Cirò un luogo di aggregazione, crescita e formazione per le nuove generazioni e ponendo le basi per il ritorno del calcio organizzato nel paese”.

Il sopralluogo del sindaco Mario Sculco all’impianto di Sant’Elia

A fare il punto sullo stato dell’opera è stato il sindaco Mario Sculco, che durante un sopralluogo all’impianto di Sant’Elia ha annunciato l’imminente conclusione dei lavori. Il primo cittadino ha ricordato le difficoltà incontrate nel percorso di recupero della struttura, segnata da anni di attese e da un iter non semplice. È quanto fa sapere il sindaco Mario Sculco che, nel corso di un sopralluogo all’impianto di Sant’Elia, ha annunciato “l’imminente conclusione dei lavori. Il Primo cittadino ricorda come il percorso sia stato lungo e complesso, segnato da problemi di natura burocratica, difficoltà legate all’esecuzione dei lavori e dalla necessità di recuperare un vecchio progetto che rischiava di rimanere incompiuto. Oggi, invece, la comunità può finalmente guardare ad una struttura completamente riqualificata e pronta ad accogliere attività sportive e sociali”.

Un impianto sportivo come luogo di aggregazione e crescita

La riapertura del Campo Ottavio Malena viene letta dall’Amministrazione comunale come qualcosa di più della semplice restituzione di un impianto sportivo. Il campo dovrà diventare uno spazio educativo e sociale, capace di promuovere i valori dello sport e di offrire ai ragazzi occasioni positive di crescita. Nel comunicato si sottolinea: “la riapertura del Campo Ottavio Malena rappresenta molto più della restituzione di un impianto sportivo. Per l’Amministrazione comunale significa offrire ai giovani uno spazio nel quale crescere attraverso i valori dello sport, del rispetto delle regole, della condivisione e della sana aggregazione. Sport significa salute, movimento, educazione e opportunità di sottrarre i ragazzi all’ozio e alle derive negative, creando occasioni di incontro e di partecipazione per tutta la comunità”.

Tornei, manifestazioni e iniziative sportive durante tutto l’anno

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è rendere il Campo Sportivo Ottavio Malena un luogo vivo, utilizzato non solo per le attività ordinarie ma anche per eventi, tornei e manifestazioni. La volontà è coinvolgere bambini, famiglie, associazioni e realtà sportive del territorio. Il comunicato prosegue: “l’obiettivo dell’Esecutivo civico è quello di rendere il campo un luogo vivo durante tutto l’anno, ospitando tornei, manifestazioni e iniziative sportive capaci di coinvolgere bambini, famiglie e associazioni. L’impianto di Sant’Elia è destinato a diventare uno dei punti di riferimento per la socialità del paese e uno strumento concreto di promozione del benessere e della partecipazione”.

Il ritorno del calcio organizzato a Cirò

La riapertura del campo apre anche una prospettiva particolarmente sentita: il possibile ritorno di una squadra di calcio cittadina. Il sindaco Mario Sculco ha spiegato che si sta lavorando per coinvolgere amici, appassionati e volontari con l’obiettivo di ricostruire una società sportiva capace di riportare il nome di Cirò sui campi di calcio. Il Primo cittadino afferma: “la restituzione del campo apre anche una prospettiva che può diventare particolarmente significativa con il ritorno di una squadra di calcio cittadina. Stiamo già lavorando – annuncia – per coinvolgere amici, appassionati e volontari con l’obiettivo di ricostruire una società sportiva che possa riportare il nome di Cirò sui campi di calcio”.

La storia della squadra locale e il legame personale del sindaco

Nel suo intervento, Mario Sculco richiama anche la propria esperienza personale alla guida della storica squadra locale. Il sindaco ricorda gli anni in cui ha accompagnato il percorso sportivo della società, dalla Terza alla Prima Categoria, e collega la scomparsa del calcio organizzato alla mancanza di un impianto e di un’organizzazione stabile. Sculco dichiara: “sono stato per undici anni alla guida della storica squadra locale, accompagnando la cavalcata dalla Terza alla Prima Categoria, e proprio la mancanza di un impianto sportivo e di un’organizzazione stabile ha progressivamente allontanato il calcio dalla comunità”.

“È tempo di riprenderci il calcio”: il messaggio di Sculco alla comunità

La conclusione del sindaco assume il tono di un appello alla comunità. La riapertura del Campo Ottavio Malena viene presentata come un investimento sul futuro dei giovani e sul senso di appartenenza del paese. Il sindaco conclude: “è tempo – conclude Mario Sculco – di riprenderci il calcio e di rivitalizzare la nostra comunità attraverso lo sport. Questa struttura non è soltanto un campo, ma un investimento sul futuro dei nostri giovani e sul senso di appartenenza della nostra comunità. Continueremo a lavorare con impegno e serietà perché Cirò possa tornare ad avere uno dei suoi luoghi simbolo pienamente vissuto e animato”.

Cirò ritrova uno dei suoi luoghi simbolo

La riapertura del Campo Sportivo Ottavio Malena di Sant’Elia segna un passaggio importante per Cirò. Dopo anni di ostacoli e attese, la struttura si prepara a tornare al centro della vita cittadina, con una funzione sportiva, educativa e sociale. Il completamento dei lavori consente alla comunità di guardare a una nuova stagione, fatta di tornei, iniziative, attività per i giovani e, nelle intenzioni dell’Amministrazione, anche del ritorno del calcio organizzato. Per il paese, il campo non sarà soltanto un impianto riqualificato, ma un luogo di incontro, crescita e appartenenza. La sfida ora sarà renderlo davvero vivo durante tutto l’anno, coinvolgendo associazioni, famiglie, volontari e appassionati. È su questo terreno che il progetto annunciato dal sindaco Mario Sculco potrà misurare il suo valore: restituire a Cirò non solo un campo, ma uno spazio condiviso per costruire comunità attraverso lo sport.