Circoscrizione Reggio Centro Sud, nominato il Vice Presidente e la Commissione Esecutiva | NOMI

Entra nel vivo l’attività istituzionale della V Circoscrizione Reggio Centro-Sud. Il Consiglio si è riunito nella giornata odierna per procedere all’assegnazione delle cariche interne e completare la definizione degli assetti organizzativi necessari all’avvio della fase operativa. La notizia principale emersa nel corso della seduta è l’elezione del consigliere Saverio Latella alla carica di vicepresidente della Circoscrizione. Latella è stato eletto all’unanimità dai componenti dell’aula, un risultato che testimonia la coesione e la sintonia istituzionale con cui prende il via il nuovo percorso amministrativo.

Successivamente, la presidente della V Circoscrizione, l’avvocata Caterina Pitasi, ha ufficializzato le nomine dei componenti della Commissione esecutiva. L’organo avrà il compito di organizzare e coordinare i lavori delle commissioni, coadiuvando la presidente nell’espletamento delle proprie funzioni e nell’esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. A farne parte saranno i consiglieri Francesca Diano, Vincenzo Ferrara e Maurizio Crea.

Costituiti i gruppi consiliari

Nel corso dei lavori è stata inoltre formalizzata la costituzione dei gruppi consiliari della Circoscrizione, con la contestuale designazione dei rispettivi capigruppo. Il gruppo “Centrodestra” sarà guidato da Francesco Messineo, mentre Pasquale Gesualdo Azzarello è stato designato capogruppo di “Uniti per Reggio Centro-Sud”. Per il gruppo “I Democratici”, il ruolo di capogruppo sarà ricoperto da Gianluca Neto Dell’Acqua.

Con il completamento del nuovo assetto istituzionale e organizzativo, la V Circoscrizione Reggio Centro-Sud si prepara ad avviare pienamente la propria attività, con un percorso improntato all’ascolto dei cittadini, alla tutela del territorio e alla risoluzione delle problematiche che interessano i diversi quartieri.

La presidente Caterina Pitasi ha rivolto i propri auguri di buon lavoro a tutti gli eletti e ai consiglieri nominati nei diversi incarichi, esprimendo la certezza che ciascuno saprà svolgere il proprio ruolo con dedizione, responsabilità e spirito di servizio nei confronti dell’intera cittadinanza.