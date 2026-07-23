Circoscrizione Reggio Centro: eletti vicepresidente, membri dell’esecutivo e capigruppo | NOMI

La I Circoscrizione di Reggio Calabria completa il proprio assetto politico e amministrativo. Nel corso della seduta odierna del Consiglio sono state elette le figure che guideranno le attività dell’organismo territoriale nei prossimi mesi, lavorando in stretta sinergia con l’Amministrazione Cannizzaro. A ricoprire l’incarico di vicepresidente della I Circoscrizione sarà Bruno Restuccia. Il Consiglio ha inoltre definito la composizione della commissione esecutiva, l’organismo ristretto chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso politico-amministrativo nella gestione delle istanze provenienti dal territorio.

I nuovi componenti designati sono Santo Arillotta, Gaetano Clemenze e Anna Serra. Individuati anche i punti di riferimento dei gruppi consiliari. La guida del centrodestra è stata affidata alla capogruppo Luana Serafina Perrone, mentre il ruolo di capogruppo del centrosinistra è stato assunto da Demetrio Praticó, detto Mimmo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della I Circoscrizione, Simone Lacava, che al termine della seduta ha rivolto un augurio di buon lavoro ai nuovi rappresentanti. “Rivolgo un augurio di buon lavoro al vicepresidente Bruno Restuccia, ai neo membri della commissione esecutiva Arillotta, Clemenze e Serra e ai capigruppo Perrone e Praticò. Sono certo che, grazie alla collaborazione di tutto il consiglio e al dialogo costante con il Sindaco Francesco Cannizzaro e tutta l’Amministrazione Cannizzaro, sapremo dare risposte concrete ed efficienti alle esigenze della nostra Circoscrizione”.