Circolo Culturale “L’Agorà”, Simona Treccosti protagonista di “Incontri con l’autore”

Ritorna l’appuntamento, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, avente come tema “Incontri con l’autore”. Reading di testi, presentazione di libri e di opere artistiche con la presenza degli stessi artefici. In questa occasione non aspetti letterari ma colori e geometrie, in compagnia dell’artista Simona Treccosti. La gradita ospite del sodalizio culturale reggino nasce a Reggio Calabria dove risiede ed opera come artista e grafica pubblicitaria; di formazione figurativa, respira anche la ricerca informale giocando con una continua ricerca sempre mutevole con tecniche diverse: olio, acrilico su tela e tavola, tecniche miste grafiche, collage, matite, stoffa e juta che adottano cromie differenti e giustapposizioni di colori e materiali, con la curiosità di continuare ad imparare.

Le figure, infatti, lasciano nel tempo il posto a note di colore o all’essenzialità del bianco e nero. Le tinte sempre e comunque in armonia giungono ad una simbiosi chiaroscurale che determina soluzioni emozionali e provocatorie, romantiche e rappresentative di luoghi e memorie. Le sue mostre, personali ed in collettiva hanno sempre riscosso continui e lusinghieri successi. Le sue opere figurano in varie collezioni private in Italia ed all’estero. La conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da mercoledì 15 luglio.