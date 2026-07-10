Cinquefrondi vince il bando nazionale “Città che Legge”

Il Comune di Cinquefrondi conquista un importante riconoscimento a livello nazionale risultando tra i 19 Comuni italiani finanziati nell’ambito del bando Città che Legge, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL). “Un risultato di straordinario valore che vede Cinquefrondi come unico Comune della Calabria ad aver ottenuto il finanziamento, distinguendosi in un bando nazionale altamente competitivo. Il progetto Librandosi, presentato dall’Amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Arcuri, partner dell’iniziativa, è stato premiato per la qualità della proposta e per la capacità di costruire una rete territoriale finalizzata a promuovere la lettura come strumento di crescita culturale, inclusione sociale e partecipazione attiva“, evidenzia la nota.

“Il progetto punta alla cooperazione tra istituzioni scolastiche, biblioteca, enti locali, editori e associazioni no-profit. L’obiettivo è incrementare esperienze condivise e sinergie per una sempre maggiore diffusione della lettura, promuovendola in tutti gli ambiti della vita sociale e per tutte le età, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. L’intento è quello di rendere la lettura una vera e propria pratica sociale, accessibile, inclusiva e partecipata, capace di rafforzare il senso di comunità e favorire la crescita culturale del territorio. Il finanziamento ottenuto rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno che il Comune di Cinquefrondi porta avanti da anni nella promozione della cultura e della lettura, confermando la capacità dell’Amministrazione comunale di intercettare opportunità nazionali e trasformarle in progetti concreti a beneficio della comunità”, puntualizza la nota.

Il Sindaco Michele Conia esprime “grande soddisfazione per questo prestigioso traguardo”

Il Sindaco Michele Conia esprime “grande soddisfazione per questo prestigioso traguardo, che conferma la qualità del lavoro svolto e la capacità del Comune di progettare, fare rete e costruire iniziative innovative. Essere tra i soli 19 Comuni italiani finanziati e rappresentare l’unico Comune della Calabria costituisce un motivo di orgoglio per l’intera comunità e uno stimolo a continuare a investire nella cultura come leva di sviluppo, inclusione e cittadinanza attiva. Con questo importante risultato, Cinquefrondi conferma ancora una volta la propria capacità di distinguersi nel panorama nazionale, investendo nella cultura, nella scuola e nella promozione della lettura come strumenti fondamentali per la crescita delle persone e della comunità“.