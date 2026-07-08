Cinquefrondi si dota del regolamento per le sedute telematiche degli organi comunali

Prosegue il lavoro di aggiornamento degli strumenti regolamentari del Comune di Cinquefrondi. Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, un atto che disciplina in maniera organica lo svolgimento delle riunioni da remoto e in modalità mista, assicurando il pieno rispetto delle garanzie democratiche e della validità degli atti amministrativi.

A presentare il regolamento è stato il Presidente del Consiglio comunale, Fausto Cordiano, che ha illustrato il percorso seguito per la sua elaborazione. “Il testo che proponiamo – ha spiegato il Presidente – segue lo schema predisposto da ANCI, uno strumento già adottato da numerosi enti locali. È una base solida, costruita nel rispetto della normativa vigente, ma non è un testo immodificabile. Se ci sono osservazioni o proposte migliorative, la nostra disponibilità al confronto è totale, perché le regole del Consiglio devono essere il più possibile condivise”.

Il regolamento definisce le modalità di convocazione, partecipazione, identificazione dei componenti

Il regolamento definisce le modalità di convocazione, partecipazione, identificazione dei componenti, votazione e verbalizzazione delle sedute svolte attraverso strumenti telematici, garantendo la trasparenza dei lavori e il corretto esercizio delle funzioni degli organi comunali. L’adozione di questo provvedimento rappresenta un adeguamento necessario alle trasformazioni che hanno interessato il funzionamento delle istituzioni negli ultimi anni. Questo Regolamento completa uno strumento tecnologicamente avanzato utilizzando i fondi della digitalizzazione. Tale strumento, costruito da monitor, telecamere, microfoni, consente con un software adeguato, trascrizioni, trasparenza delle sedute attraverso la diretta e diminuzione del carico di lavoro dei funzionari comunali e del relativo Contenzioso. Le tecnologie digitali non sostituiscono il confronto politico, ma possono renderlo più accessibile, tempestivo ed efficace, soprattutto quando particolari esigenze rendono difficile la presenza fisica.

Particolare rilievo assume il metodo con cui il regolamento è stato presentato: un testo costruito su un modello condiviso a livello nazionale e aperto al contributo di tutte le forze politiche presenti in Consiglio. Una scelta che conferma la volontà di affrontare le questioni regolamentari con spirito istituzionale, nella consapevolezza che le norme che disciplinano il funzionamento dell’assemblea consiliare appartengono a tutta la comunità e non a una sola parte politica. Con questo atto il Comune di Cinquefrondi continua il percorso di aggiornamento della propria attività amministrativa, rafforzando strumenti che garantiscono continuità istituzionale, certezza delle procedure e piena tutela del ruolo di ogni consigliere comunale. Un passo che guarda all’efficienza dell’Ente, ma soprattutto alla qualità della vita democratica dell’istituzione comunale.